Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de la periodista Nieves Herrero

Nieves Herrera es una de las grandes del periodismo en nuestro país. Tras sus comienzos en prensa, se convirtió en una 'chica Hermida', un título que pronto le hizo saltar a su propio magazín, De tú a tú, en Antena 3.

La periodista acumula historias insólitas y entrevistas con personajes míticos. Durante tres décadas de trayectoria, su voz nos ha acompañado a través de la televisión.

Hoy, Nieves Herrero visita el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su último proyecto y sus anécdotas más personales. ¡No te pierdas su entrevista, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!