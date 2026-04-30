A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de la periodista Nieves Herrero
Es una de las periodistas más reconocidas de nuestro país y acumula cientos de historias y entrevistas. Hoy, Nieves Herrera nos cuenta cómo es más allá del periodismo.
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Nieves Herrera es una de las grandes del periodismo en nuestro país. Tras sus comienzos en prensa, se convirtió en una 'chica Hermida', un título que pronto le hizo saltar a su propio magazín, De tú a tú, en Antena 3.
La periodista acumula historias insólitas y entrevistas con personajes míticos. Durante tres décadas de trayectoria, su voz nos ha acompañado a través de la televisión.
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Hoy, Nieves Herrero visita el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su último proyecto y sus anécdotas más personales. ¡No te pierdas su entrevista, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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