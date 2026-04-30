Con un 16,6% de share y 765.000espectadores, Cocina abierta de Karlos Arguiñano lidera por 49 mes consecutivo. Y además lo hace con la mayor ventaja sobre su directo competidor en un mes de abril, +7,7 puntos.

El cocinero se consolida en los hogares españoles con su forma sencilla y fácil de cocinar, superando cada mañana los 1,2 millones de espectadores únicos.

Antena 3 encadena en abril otro mes imbatible en audiencias y revalida su liderazgo absoluto en televisión, sumando ya 21 meses consecutivos como la cadena más vista.

Con un 12,6% de cuota de pantalla, consolida su audiencia, frente al descenso de sus adversarios, y amplía la ventaja sobre sus competidores: supera por +1 punto a la siguiente cadena, la mayor distancia desde septiembre, y por +3,5 puntos a su inmediato competidor, la diferencia más alta en un mes de abril de los últimos 30 años, desde 1996.

Una vez más, la solidez de su programación sigue triunfando de la mañana a la noche, liderando con los informativos, programas y la serie diaria más vistos de la televisión.

En abril, refuerza su incontestable liderazgo en entretenimiento, copando los 5 programas más vistos de toda la TV: El Hormiguero, Tu cara me suena, Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Una fiesta de muerte, todos líderes imbatibles.

Así, Antena 3 tiene el entretenimiento líder a diario, con Cocina abierta de Karlos Arguiñano, La ruleta de la suerte, Pasapalabra y El Hormiguero y también triunfa con sus apuestas estelares este mes: al liderazgo de Tu cara me suena en la noche de los viernes, que arranca como el mejor estreno de toda la temporada en televisión, se suma el de Mask Singer: adivina quién canta en la noche de los miércoles, mientras que Una fiesta de muerte coge el relevo de Atrapa un millón en la noche del sábado.