Giro en The White Lotus: Laura Dern se une al reparto tras la abrupta salida de Helena Bonham Carter

La actriz Laura Dern se ha unido al reparto de la cuarta temporada de The White Lotus, pocos días después de que la cadena HBO confirmara que Helena Bonham Carter había abandonado la serie cuando ya había comenzado el rodaje.

El nuevo fichaje se ha anunciado este martes en una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la serie.

HBO comunicó la salida de la actriz hace unos días, señalando en un comunicado que "quedó claro que el personaje que Mike White había creado para Helena Bonham Carter no terminaba de encajar una vez en el set".

Según Variety, Dern no asumirá el papel que iba a interpretar Bonham Carter, sino que dará vida a un nuevo personaje desarrollado por el creador de la serie.

Dern ya había trabajado anteriormente con White en la serie de HBO Enlightened y en la película Year of the Dog.