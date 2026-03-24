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Propietario en contra de la medida que permite prorrogar los contratos de alquiler: "No me parece justo"

El Gobierno vuelve a limitar el precio de los alquileres y da un plazo de 28 días para los inquilinos que quieran hacer uso de la medida. Algo que no tiene muy contentos a algunos propietarios.

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Ya está en vigor el decreto que permite prorrogar contratos de alquiler y que establece un límite del 2% en la actualización anual de la renta. Esta medida favorece a inquilinos, pero tiene a algunos propietarios, que deben aceptar la prórroga, en pie de guerra.

Antonio Ballesteros es propietario y está en contra de esta medida. Según nos cuenta, tiene un piso que alquila por 500 euros en una zona en la que el precio de mercado se sitúa alrededor de los 800 euros. "Lo tengo a ese precio por miedo a que dejen de pagar", señala Antonio.

El contrato de sus inquilinos vence este año y pretendía subirlo, ya que además ha realizado una reforma del piso. Algo que, con esta nueva medida, no sería posible. "Tengo toda la libertad de alquilarla si quiero", afirma Antonio, "no me parece justo que jueguen con una inversión que hemos hecho previamente nosotros".

Pese a todo, el decreto podría no conseguir el apoyo suficiente en el Congreso, por lo que estaría en vigor solo hasta el 20 de abril. ¡Dale al play para enterarte de todo!

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