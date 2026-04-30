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Mejores Momentos | 30 de abril

Luis consigue un panel de 1.100€ gracias a la 'doble letra' y al ‘supercomodín’

El concursante del atril rojo ha aprovechado los gajos que acumulaba en su atril.

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Luis consigue panel de 1.100€ gracias a la doble letra y al ‘supercomodín’

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Adrián Moreno
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Al caer en el gajo de los 200€, Luis ya tenía clara cuál iba a ser su estrategia. Primero ha tenido que decir una consonante que estaba repetida hasta en tres ocasiones para luego usar el gajo de la 'doble letra' y duplicar la cantidad.

Con 1.000€ en el marcador, el madrileño quería resolver cuanto antes un panel que se le ha complicado al intentar resolverlo. Luis ha errado al decir una consonante que ya había sido utilizada, pero gracias al ‘supercomodín’, que había ganado anteriormente, ha podido conservar el turno.

Ante la incredulidad del concursante, ha decidido seguir tirando hasta que un gajo de 75€, repetido cuatro veces, le ha permitido encontrar la solución del panel, aumentando su marcador a una cifra más alta de la que esperaba al principio.

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