Javier vuela en El Rosco: arranque de 10 aciertos y a sólo dos del bote de Pasapalabra

Los duelos en El Rosco entre Javier y David van a toda velocidad, incluso cuando llegan holgados de tiempo. Esta vez ha sido el concursante madrileño quien ha marcado el ritmo desde el inicio, con un gran arranque de diez aciertos, aunque su rival ha conseguido de forma constante mantenerse a la zaga. Los dos han demostrado que aquí, a diferencia de en La Pista, no se quedan en blanco.

Javier ha hecho una primera vuelta muy rápida, con 22 aciertos en sólo cuatro turnos. En su siguiente jugada, ha arañado otro más y la emoción ha crecido al verle a sólo dos del bote de 442.000 euros. Le quedaban el título de una novela y el apellido de un cineasta para completar la gesta, pero el madrileño se ha visto sin opciones en ambas preguntas y se ha plantado.

La presión pasaba al atril azul, donde David estaba con 19 aciertos y aún a dos letras de completar la primera vuelta. El empate estaba a cuatro respuestas correctas de distancia, y ha ido acercándose respuesta a respuesta. ¿Ha conseguido salvarse? ¡Compruébalo en el vídeo!