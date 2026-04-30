Vídeo: peligrosa persecución en alta mar para interceptar una narcolancha con 4.000 kilos de hachís

La Guardia Civil ha interceptado una importante partida de droga en alta mar tras una operación desarrollada a 42 millas de la costa de Punta Umbría (Huelva), en la que se han incautado más de 4.000 kilos de hachís y se ha detenido a cuatro personas que viajaban a bordo de una narcolancha cargada con fardos de droga.

La actuación se enmarca en un dispositivo de vigilancia contra el tráfico de estupefacientes en la costa onubense, cuando los agentes detectaron una embarcación semirrígida de gran potencia que navegaba sin sistemas de navegación visibles y con cuatro motores, un tipo de lancha habitualmente utilizado por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Al aproximarse a la embarcación sospechosa, los agentes comprobaron que en su interior se transportaban numerosos fardos de arpillera, lo que confirmó las sospechas iniciales. En ese momento, los ocupantes del barco emprendieron la huida de forma inmediata, desoyendo las indicaciones de la Guardia Civil.

Durante la persecución, los tripulantes realizaron maniobras evasivas de gran peligrosidad, que pusieron en riesgo tanto su propia integridad como la de los agentes que participaban en el operativo. En su intento de huida, arrojaron al mar varios fardos de droga y también garrafas de combustible.

Finalmente, los agentes lograron abordar la embarcación y procedieron a la detención de sus cuatro ocupantes. En el registro posterior se intervinieron un total de 100 fardos que contenían hachís, con un peso aproximado de 4.000 kilogramos.

La embarcación utilizada para el traslado de la droga también fue incautada como parte de la operación. Se trata de una narcolancha de alta velocidad equipada con varios motores de gran potencia, diseñada para realizar trayectos rápidos entre el norte de África y la costa andaluza.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, en funciones de guardia, que ha decretado su ingreso en prisión provisional tras valorar la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga.

Nuevo golpe al narcotráfico

Este nuevo golpe al narcotráfico se suma a otras intervenciones recientes en el litoral andaluz, donde las fuerzas de seguridad mantienen una presión constante sobre las redes que operan en el Estrecho y el golfo de Cádiz, zonas habituales de entrada de droga hacia Europa.

Las autoridades destacan la peligrosidad de estas operaciones en el mar, donde las persecuciones a alta velocidad y las maniobras de evasión suponen un alto riesgo tanto para los agentes como para los propios implicados.