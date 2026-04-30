UNA NUEVA ETAPA
Rebeca Toribio anuncia que está embarazada meses de su ruptura con Miguel Ángel Silvestre
Rebeca Toribio será madre por primera vez a sus 32 años. Una feliz noticia que ha anunciado tan solo unos meses después de haber terminado su relación con el actor Miguel Ángel Silvestre. Lo ha hecho público en sus redes sociales mostrando su emoción y también su estado actual.
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Rebeca Toribio ha anunciado una de las noticias más importantes de su vida: va a ser madre por primera vez a sus 32 años. La empresaria y dueña de Superchulo, un famoso restaurante vegetariano en Madrid, lo ha compartido hace apenas unas horas a través de sus redes sociales con un carrusel de imágenes muy naturales y personales, en las que aparece mostrando el test de embarazo, su notable barriga y una ecografía.
Junto a las fotografías, Rebeca ha compartido unas palabras muy bonitas de su círculo cercano, quienes comparten esa misma ilusión: "Dicen que Dios tiene un sueño y el mío se ha hecho realidad", acompañadas de un cariñoso "Te amo bebé de la tía". Un mensaje que refleja el momento tan especial que están viviendo en familia y las ganas que tienen de vivir esta nueva etapa.
Sin embargo, la emprendedora también ha querido sincerarse con sus seguidores. En el mismo post reconoce que no ha estado pasando por su mejor momento a nivel anímico y que, por eso, ha estado algo desaparecida en redes sociales. "Espero a partir de ahora tener más ánimo y fuerzas para aparecer por aquí", ha confesado, dejando ver su intención de retomar poco a poco su actividad.
Esta feliz noticia llega meses después de su ruptura con el actor Miguel Ángel Silvestre, con quien mantuvo una relación sentimental durante aproximadamente dos años. Aunque su historia parecía idílica de cara al público, la pareja puso fin a su relación en el verano de 2025, aunque se desconocen los motivos, todo apunta a diferencias en el estilo de vida ya que el tenía una carrera internacional con proyectos y rodajes fuera de España y ella comenzaba a dar un cambio personal a nivel emocional.
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De hecho, la propia empresaria ha hablado abiertamente en varias ocasiones sobre ese momento difícil, llegando a reconocer que se sentía "rota" y perdida. Fue entonces cuando decidió apoyarse en la fe, asegurando en una entrevista televisiva: "Hay un momento en el que yo dejo todo en manos de Dios porque estoy tan cansada de pelear y de batallar en la vida". Ahora, meses después, su vida da un giro con esta esperada noticia que marca un nuevo comienzo.
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