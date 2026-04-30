Tomás Roncero revela a qué jugador del Real Madrid imagina en Mask Singer: "Con las que lía..."

A Tomás Roncero se le ha escuchado muchas veces cantar himnos futboleros, particularmente el del Real Madrid, pero en Mask Singer ha sorprendido con su registro más inesperado. Ha disfrutado oculto bajo la máscara de Bocata de calamares y, tras su estreno sacando su lado más canalla con 'El último día de nuestras vidas' de Dani Martín, ha dejado a todos alucinados con una versión muy marchosa de Princesas, de Pereza. ¡Los investigadores han flipado al ver que quien cantaba es el periodista deportivo!

Ya desenmascarado, Roncero ha confesado cómo ha vivido esta experiencia. "Estoy para comerme", ha asegurado sobre su máscara, pues pocas cosas hay más madrileñas que un bocata de calamares. De hecho, le ha revelado a Arturo Valls que, pese a ser manchego, él es más de este bocadillo que de queso. Por otra parte, es consciente de que, tanto desde los madridistas hasta los barcelonistas, le van a "dar caña" con esta inesperada faceta en el escenario.

Haciendo una especie de crónica, Roncero ha explicado que vivió el secretismo como "una película de espías" y ha recordado su sensación al ver su máscara por primera vez. Respecto al estudio de grabación, ha sido muy sincero sobre sus aptitudes vocales: "Doy el cante, me gusta cantar aunque sea malo".

El periodista y tertuliano deportivo ha contado a qué futbolista del Real Madrid imagina participando en Mask Singer. "Con las que lía...", ha comentado. Incluso le asigna ya una máscara: "Una de Carnaval". ¿De quién se trata? ¡Dale al play!