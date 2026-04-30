Alquilar en Madrid y Barcelona: una misión casi imposible con menos de 1.000 euros

Encontrar un piso de alquiler en grandes ciudades como Madrid o Barcelona se ha convertido en un auténtico desafío, especialmente para quienes cuentan con presupuestos ajustados. Así lo han demostrado los colaboradores de Espejo Público, donde se propusieron un reto: buscar vivienda con un máximo de 800 euros mensuales.

El resultado es desalentador. En Madrid, aplicando ese límite, apenas aparecen 48 viviendas disponibles en el principal portal inmobiliario, muchas de ellas estudios sin habitación independiente. La situación empeora al trasladar la búsqueda a Barcelona, donde el número se reduce a 33 opciones. Pero al aplicar filtros básicos como ascensor o que el piso sea exterior, la oferta se desploma aún más: solo tres viviendas cumplen estos requisitos.

Filtros que reducen la oferta a mínimos

La situación no mejora demasiado al aumentar el presupuesto. Con 1.000 euros mensuales en Barcelona, aparecen 61 viviendas, pero muchas son alquileres temporales o presentan condiciones poco accesibles. Si se filtran aquellas que cuentan al menos con una habitación, el número real de opciones se reduce a 21.

Además, los requisitos para acceder a estos alquileres son cada vez más exigentes: desde la prohibición de tener hijos o mascotas hasta entrevistas personales en las que los propietarios analizan en detalle la situación laboral y los ingresos del inquilino. Un proceso que, según los colaboradores, genera “muchísima ansiedad” entre quienes buscan vivienda.

El debate sobre la inversión pública

La falta de oferta ha reavivado el debate sobre las políticas de vivienda. Según se comentó en el programa, el Gobierno prevé destinar 7.000 millones de euros en cinco años, lo que equivale a 1.400 millones anuales. Con esa inversión, y estimando un coste medio de 200.000 euros por vivienda, se podrían construir unas 7.000 viviendas al año en toda España, una cifra que muchos consideran insuficiente ante la magnitud del problema.

Para familias con hijos o personas con ingresos medios, acceder a una vivienda digna en estas ciudades se está convirtiendo en una misión prácticamente imposible. El mercado del alquiler, lejos de ofrecer soluciones, refleja una creciente desconexión entre los precios y la realidad económica de los ciudadanos.

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