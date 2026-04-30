Conmoción en Australia tras el hallazgo del cuerpo de la niña aborigen de cinco años desaparecida el pasado domingo

La Policía australiana informó este jueves del hallazgo del cuerpo de una niña aborigen de cinco años que había desaparecido en la madrugada del domingo en Alice Springs, ciudad del Norte de Australia.

El caso ha conmocionado a la comunidad local. La jefa de Gobierno del Territorio del Norte de Australia, Lia Finocchiaro, confirmó en una rueda de prensa que el cuerpo de la menor ya ha sido localizado y que las autoridades centran ahora sus esfuerzos en esclarecer lo ocurrido.

Buscan al responsable

"Como ha señalado la policía, el cuerpo de la niña ha sido encontrado y en estos momentos estamos centrados en apoyar a la familia y a todo el Territorio del Norte, que están de luto.

Ahora los esfuerzos se dirigen a identificar al responsable y llevarlo ante la justicia", declaró. La menor, de origen aborigen, fue vista por última vez hacia las 23:30 horas del sábado en su vivienda del campamento de Old Timers, un asentamiento mayoritariamente indígena situado en las afueras de Alice Springs.

Al no lograr localizarla, su familia dio aviso a la policía alrededor de la 1:35 de la madrugada del domingo, lo que activó un amplio operativo de búsqueda.

Encontrada a cinco kilómetros

Durante varios días, decenas de agentes, voluntarios y equipos especializados rastrearon una zona de hasta 20 kilómetros cuadrados de terreno agreste, con el apoyo de helicópteros, drones con sensores térmicos, unidades caninas y patrullas terrestres, pese a condiciones climáticas adversas.

El cuerpo fue hallado a unos cinco kilómetros del lugar de la desaparición, en lo que las autoridades calificaron como un "desarrollo increíblemente angustiante".

En el marco de la investigación, la policía busca a un hombre de 47 años que habría sido visto con la menor la noche de su desaparición y que, según medios locales, habría salido de prisión pocos días antes del suceso.

Cerca de 200 miembros de la comunidad participaron en las tareas de búsqueda, mientras que las autoridades mantienen el llamamiento a la ciudadanía para que aporte cualquier información que ayude a esclarecer el caso.

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