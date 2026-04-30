Mask Singer sube y consolida su liderazgo en la noche del miércoles

Mask Singer: adivina quién canta sigue imparable. En su cuarta gala de esta temporada, sube y repite liderazgo en la noche del miércoles. El formato que conduce Arturo Valls alcanza un 12,8% (+0,8 puntos que hace una semana) con 826.000 seguidores de media y más de 2,2 millones de espectadores únicos, que se sorprendieron al ver a Tomás Roncero oculto bajo Bocata de calamares... ¡y a Cayetana Guillén Cuervo como Planta carnívora!

Con este seguimiento, Mask Singer supera por +3,4 y +2,8 puntos a sus competidores, ganándoles igualmente en coincidencia. Es líder en prácticamente todos los públicos, destacando en el grupo de 25 a 34 años con un 21% de cuota, así como en Target Comercial (12,8%).

De esta manera, Antena 3 vuelve a situarse este miércoles como la TV líder subiendo al 14% de cuota de pantalla, en un liderazgo con el que se impone a su competidor privado por +5 puntos y también a la cadena pública, aumentando la ventaja a casi +3 puntos. Es la cadena más vista de la Sobremesa (18,8%), la Tarde (11,7%), el Prime Time (14,3%) y el Late Night (12,4%).

Una vez más, acapara lo más visto de la televisión con Antena 3 Noticias 1, que sigue disparada, Antena 3 Noticias 2, ‘Pasapalabra’, 'El Hormiguero' y 'La ruleta de la suerte', todos líderes, al igual que 'Mask Singer: adivina quién canta' en la noche y que 'Y ahora Sonsoles' en la tarde.