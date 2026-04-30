Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Éxito de audiencia

Mask Singer sube y consolida su liderazgo en la noche del miércoles

Con un 12,8%, 826.000 seguidores de media y más de 2,2 millones de espectadores únicos, el programa presentado por Arturo Valls se mantiene líder.

Cayetana Guillén Cuervo, desenmascarada bajo las hojas de Planta carnívora

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Mask Singer: adivina quién canta sigue imparable. En su cuarta gala de esta temporada, sube y repite liderazgo en la noche del miércoles. El formato que conduce Arturo Valls alcanza un 12,8% (+0,8 puntos que hace una semana) con 826.000 seguidores de media y más de 2,2 millones de espectadores únicos, que se sorprendieron al ver a Tomás Roncero oculto bajo Bocata de calamares... ¡y a Cayetana Guillén Cuervo como Planta carnívora!

¡Puro Madrid!: Tomás Roncero estaba bajo la máscara de Bocata de calamares

Con este seguimiento, Mask Singer supera por +3,4 y +2,8 puntos a sus competidores, ganándoles igualmente en coincidencia. Es líder en prácticamente todos los públicos, destacando en el grupo de 25 a 34 años con un 21% de cuota, así como en Target Comercial (12,8%).

De esta manera, Antena 3 vuelve a situarse este miércoles como la TV líder subiendo al 14% de cuota de pantalla, en un liderazgo con el que se impone a su competidor privado por +5 puntos y también a la cadena pública, aumentando la ventaja a casi +3 puntos. Es la cadena más vista de la Sobremesa (18,8%), la Tarde (11,7%), el Prime Time (14,3%) y el Late Night (12,4%).

Una vez más, acapara lo más visto de la televisión con Antena 3 Noticias 1, que sigue disparada, Antena 3 Noticias 2, ‘Pasapalabra’, 'El Hormiguero' y 'La ruleta de la suerte', todos líderes, al igual que 'Mask Singer: adivina quién canta' en la noche y que 'Y ahora Sonsoles' en la tarde.

Cayetana Guillén Cuervo, desenmascarada bajo las hojas de Planta carnívora

Cayetana Guillén Cuervo, desenmascarada bajo las hojas de Planta carnívora

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

Cayetana Guillén Cuervo, desenmascarada bajo las hojas de Planta carnívora

Mask Singer sube y consolida su liderazgo en la noche del miércoles

Dentista

Dentistas en pie de guerra con los influencers por sus peligrosos consejos: "Me llegan pacientes con destrozos"

Cruz Sánchez de Lara, sobre la trama de los hidrocarburos.

Cruz Sánchez de Lara, sobre el 'caso mascarillas': "Podría llevar al PSOE a la disolución"

Cayetana Guillén Cuervo: “Ana Milán me tenía acojonada porque ha sido mi cuñada”
Detrás de la máscara

Cayetana Guillén Cuervo: “Ana Milán me tenía acojonada porque ha sido mi cuñada”

Viada, sobre el caso mascarillas.
Juicio 'caso mascarillas'

El exfiscal Salvador Viada, sobre la declaración de Víctor de Aldama: "Encontrar a alguien que desde dentro te desvela todo es encontrar agua en el desierto"

Manuel Carrasco
Sección

Manuel Carrasco se enfrenta al juego más curioso de El Hormiguero: ¿reconoce estos objetos?

El cantante pone a prueba su intuición en el reto de Trancas y Barrancas, donde ha tenido que adivinar objetos… ¡aumentados al máximo!

Borja Sémper
A las 21:45 horas

Esta noche, Borja Sémper visita por primera vez El Hormiguero

El portavoz nacional del Partido Popular acude al programa tras retomar su vida pública.

Cayetana Guillén Cuervo, desenmascarada bajo las hojas de Planta carnívora

Cayetana Guillén Cuervo, desenmascarada bajo las hojas de Planta carnívora

Mejillón divide a los investigadores de Mask Singer

¿Deportista, modelo o actriz? Mejillón divide a los investigadores de Mask Singer

Mejillón llega a Mask Singer un debut inolvidable

Puro magnetismo bajo el mar: Mejillón llega a Mask Singer un debut inolvidable

Publicidad