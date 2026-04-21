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La hija de una pareja muy famosa de la crónica rosa, supuesta acosadora de un compañero de clase: "Maricón, no vales una mierda"

La joven, junto con otras 3 compañeras, habría convertido en un infierno el día a día de uno de los alumnos del centro de estudios al que acuden.

Hija de famosos acusada de bullying.

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Laura Simón
Publicado:

El nombre de sus padres rellena páginas de la crónica rosa de este país pero, de momento, el nombre de esta joven permanece en el anonimato. Según ha podido saber 'Más Espejo', la hija "de una pareja muy famosa de este país" está implicada en un asunto de acoso escolar. Esta chica sería verdugo en este caso de acoso junto a otras dos jóvenes, otra de ellas forma parte de una familia de empresarios también conocida.

El acoso se centraba en los mensajes que estas chicas enviaban al compañero a través de un grupo de WhatsApp. En estas comunicaciones se referían a este chico con insultos como "maricón", "puta gorda" o frases como "no vales una mierda".

La víctima es un joven de origen más humilde

La presunta acosadora estaría acosando a un chico de origen más humilde que estaría becado en su mismo colegio, al que acudían hijos de célebres personalidades. Los insultos y desprecios eran diarios y no solo se ceñían a este grupo de WhatsApp; los llegaban a hacer en público convirtiendo el día a día de su compañero en un infierno. "Das asco a todos pero nosotras somos las únicas que te hacemos el favor de decírtelo", eran algunas de estas frases.

Esta joven habría incurrido en un delito de odio junto a la nieta de otra conocida familia a nivel nacional, que también participaba en los insultos.

Además del chico acosado que recibía los mensajes que han salido a la luz, habría otras víctimas. Otra joven que sufrió acoso llegó a perder 14 kilos a causa de la presión e incluso tuvo que abandonar el centro escolar.

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