Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Anécdota en directo

El divertido momento en el que una novia invita a Susanna Griso a su despedida de soltera: "Estás en directo, doy fe"

María es una futura novia que esta mañana se encontraba en la estación malagueña de María Zambrano rumbo a su despedida de soltera. Ha aprovechado su entrevista en Espejo Público para hacerle una divertida invitación a Susanna Griso.

Susanna Griso es invitada a una despedida de soltera.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

Un total de 102 días después la línea de AVE Madrid- Málaga vuelve a funcionar. RENFE ha recuperado la línea de alta velocidad después del trágico accidente de Adamuz que dejó 46 víctimas mortales y después de los daños ocasionados por las lluvias del pasado 4 de febrero. El corte de la línea traía de cabeza a miles de pasajeros que sufrían las consecuencias de tener que reemplazar este servicio por el del autobús.

Los pasajeros aún miran con recelo la reapertura del servicio y esta misma mañana estaban muy pendientes de que no hubiera retrasos y el servicio funcionara con normalidad. Maria es una de esas pasajeros que hoy usará la línea tras su reapertura. Lo hará en su despedida de soltera. La futura novia ha sido entrevistada por el programa 'Espejo Público' desde la estación María Zambrano de Málaga. No sabe dónde va, todo es una sorpresa en su despedida.

"Pensaba que esto era una prueba de la despedida de soltera"

Se casa en julio y cuando ha visto la cámara pensaba que esto era una prueba de sus amigas. Susanna Griso, que también pasará por el altar el próximo mes de julio, ha querido mandar sus futuros deseos a esta novia. "Que tenga una buena boda, una buena despedida, que julio es un buen mes para casarse".

Destacaban los colaboradores del programa que la semana pasada Juanma Moreno (PP) se quejaba de que estaba tardando en recuperarse la línea Madrid- Málaga y de que Fomento no estaba poniendo todos los medios necesarios. El periodista José Peláez comentaba cargado de ironía que "el destino ha querido que la campaña empiece con la reapertura de la línea".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Samanta Villar opina sobre Vito Quiles

Vito Quiles llama 'Charos' a las amigas de Begoña Gómez: "Es un machista"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Susanna Griso es invitada a una despedida de soltera.

El divertido momento en el que una novia invita a Susanna Griso a su despedida de soltera: "Estás en directo, doy fe"

Receta de mousse helada de lima limón, de Arguiñano: "Un postre de restaurante de lujo, pero hecho en casa"

Receta de mousse helada de lima limón, de Arguiñano: "Un postre de restaurante de lujo, pero hecho en casa"

Bacalhau à Brás, un revuelto cremoso de origen portugués

Bacalhau à Brás, un revuelto cremoso de origen portugués de Karlos Arguiñano: "Una receta para celebrar el 1 de mayo con honor"

Samanta Villar opina sobre Vito Quiles
Samanta Villar

Vito Quiles llama 'Charos' a las amigas de Begoña Gómez: "Es un machista"

Así descubrió Leonor Lavado que quería ser actriz: "Tenía 6 años y para mí fue una revelación"
Conociendo mejor a...

Así descubrió Leonor Lavado que quería ser actriz: "Tenía 6 años y para mí fue una revelación"

Video Vito Quiles
Opinión de Eduardo Rubiño

Begoña Gómez denuncia a Vito Quiles por agresión en una cafetería: "Esta presión está financiada por el PP"

Este miércoles salió a la luz un vídeo de las amigas de Begoña Gómez lanzándose sobre Vito Quiles porque este estaba intimidando a la mujer de Pedro Sánchez. Ahora, se ha interpuesto una denuncia contra el agitador y Moncloa se ha pronunciado.

Soraya Rodríguez, sobre el 'caso mascarillas'.
'Caso mascarillas'

Soraya Rodríguez: "Cuando veo sentados a Koldo y Ábalos me pregunto cómo es posible que estos personajes nos hayan ganado las primarias"

La exportavoz del PSOE Soraya Rodríguez sostiene que en el 'caso mascarillas' vemos "a un presunto delincuente (Koldo) que trata de señor a otro delincuente como Ábalos e intenta denigrar a mujeres prostituidas". "Son dos puteros que han estado mucho tiempo abusando de mujeres", añade.

Tomás Roncero revela a qué jugador del Real Madrid imagina en Mask Singer: "Con las que lía..."

Tomás Roncero revela a qué jugador del Real Madrid imagina en Mask Singer: "Con las que lía..."

Cayetana Guillén Cuervo, desenmascarada bajo las hojas de Planta carnívora

Mask Singer sube y consolida su liderazgo en la noche del miércoles

Dentista

Dentistas en pie de guerra con los influencers por sus peligrosos consejos: "Me llegan pacientes con destrozos"

Publicidad