El divertido momento en el que una novia invita a Susanna Griso a su despedida de soltera: "Estás en directo, doy fe"

Un total de 102 días después la línea de AVE Madrid- Málaga vuelve a funcionar. RENFE ha recuperado la línea de alta velocidad después del trágico accidente de Adamuz que dejó 46 víctimas mortales y después de los daños ocasionados por las lluvias del pasado 4 de febrero. El corte de la línea traía de cabeza a miles de pasajeros que sufrían las consecuencias de tener que reemplazar este servicio por el del autobús.

Los pasajeros aún miran con recelo la reapertura del servicio y esta misma mañana estaban muy pendientes de que no hubiera retrasos y el servicio funcionara con normalidad. Maria es una de esas pasajeros que hoy usará la línea tras su reapertura. Lo hará en su despedida de soltera. La futura novia ha sido entrevistada por el programa 'Espejo Público' desde la estación María Zambrano de Málaga. No sabe dónde va, todo es una sorpresa en su despedida.

"Pensaba que esto era una prueba de la despedida de soltera"

Se casa en julio y cuando ha visto la cámara pensaba que esto era una prueba de sus amigas. Susanna Griso, que también pasará por el altar el próximo mes de julio, ha querido mandar sus futuros deseos a esta novia. "Que tenga una buena boda, una buena despedida, que julio es un buen mes para casarse".

Destacaban los colaboradores del programa que la semana pasada Juanma Moreno (PP) se quejaba de que estaba tardando en recuperarse la línea Madrid- Málaga y de que Fomento no estaba poniendo todos los medios necesarios. El periodista José Peláez comentaba cargado de ironía que "el destino ha querido que la campaña empiece con la reapertura de la línea".

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