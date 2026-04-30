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El Hormiguero, líder absoluto y el programa más visto de la televisión en abril

¡Nadie quiere perderse la diversión! El Hormiguero cierra abril como el programa favorito de la audiencia y lo hace con una ventaja de récord frente a sus rivales.

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El Hormiguero (13,4% y 1,7 M) vuelve a demostrar que es el rey absoluto de la televisión. El programa de Pablo Motos cierra un mes de abril espectacular como líder imbatible y logrando la mayor distancia de toda la temporada frente a su competidor.

Pero el éxito no acaba aquí: Antena 3 copa el Top 5 de programas más vistos con Tu cara me suena, Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Una fiesta de muerte, todos líderes indiscutibles.

Cada noche, más de 4 millones de espectadores únicos pasan por Trancas y Barrancas, convirtiendo al programa en el formato con más seguidores diarios de la televisión. Es el broche de oro a una programación de entretenimiento que no tiene rival: desde la cocina de Karlos Arguiñano (16,6%) y los giros de La ruleta, hasta el rosco de Pasapalabra.

Además, vuestras noches favoritas están en esta casa. Tu cara me suena (20,6%) ha arrancado como el mejor estreno de la temporada, Mask Singer domina los miércoles y Una fiesta de muerte toma el relevo con éxito los sábados.

21 meses de liderazgo absoluto

Con estos datos, Antena 3 (12,6%) revalida su título como la cadena más vista por 21 meses consecutivos. La ventaja sobre nuestros competidores es histórica: la mayor diferencia en un mes de abril de los últimos 30 años.

Gracias por elegirnos y por hacer que, de la mañana a la noche, Antena 3 siga siendo la televisión líder. ¡Seguimos disfrutando juntos!

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