Miriam Nogueras: "Al final las políticas de vivienda se evalúan con resultados y en Cataluña los contratos han caído un 36% y la oferta un 60%"

La relación del Gobierno con Junts es como la del gato y el ratón. Los de Puigdemont fueron decisivos para que Pedro Sánchez lograra ser investido nuevamente como presidente en 2023, pero desde entonces han tenido un tira y afloja constante que se ha evidenciado muchas veces en el Congreso de los Diputados, con Junts votando en contra de las medidas del Gobierno. La última fue ayer, cuando la formación independentista voto en contra del decreto de la prórroga de los alquileres. Junts y el PNV tumbaron la medida.

Hay quien ve esta votación como la constatación del divorcio entre Junts y el Gobierno. Más si cabe cuando esta se ha producido una semana después de la última interacción entre Miriam Nogueras y Pedro Sánchez en el hemiciclo, cuando la portavoz de Junts le reclamaba a Sánchez los "argumentos" para no convocar elecciones, dada la minoría parlamentaria del Gobierno.

Hoy, Miriam Nogueras ha estado en directo en Espejo Público para explicar por qué piden ahora elecciones anticipadas. La portavoz de Junts lo justifica asegurando que el Gobierno "legisla de espaldas al parlamento", porque lo que se aprueba en el consejo de ministros no pasa por el Congreso y las medidas que tienen el respaldo de la cámara baja no se aplican después. Una manera de gobernar que desde Junts no comparten y por eso reclaman a Sánchez los "argumentos" para no convocar elecciones.

"Se ha empezado una guerra entre el inquilino y el propietario"

Nogueras también ha hablado del problema de la vivienda en España y en Cataluña. Le echa la culpa al Gobierno de enfrentar a propietarios y a inquilinos, haciendo que no se respete ni el derecho a la vivienda ni el derecho a la propiedad. "Llevan ocho años gobernando y al final las políticas de vivienda, se evalúan con los resultados y los resultados, en Cataluña, por ejemplo, es que el precio ha subido un 19%, los contratos han caído un 36% y la oferta un 60%", ha dicho Nogueras, quien cree que las políticas actuales no están funcionando.

La portavoz de Junts ha querido dejar claro que no están en contra de prorrogar los alquileres, pero sí que piden "que el trabajo se haga bien hecho". "Este real decreto era jurídicamente defectuoso", ha añadido Nogueras. Desde el partido catalán apuestan por desgravar alquileres e hipotecas para "dar aire a la buchaca de los ciudadanos". También lamenta que se haya demonizado a los propietarios que ponen su piso en alquiler, ya que "si no hay gente que pone su piso en alquiler no va a haber oferta de alquiler". "Se ha empezado una guerra entre el inquilino y el propietario, cuando en Cataluña l 95,5% de los propietarios son pequeños propietarios", ha concluido.

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