Una profesora de Córdoba es acusada de maltratar a 18 niños: "Les pellizcaba sus partes"

Encerrados a oscuras en el baño, agredidos e incluso, recibían tocamientos por parte de su profesora. Es lo que han tenido que vivir 18 niños de tres y cuatro años en su colegio.

Esta mañana, un equipo de Espejo Público ha podido hablar con las familias de los menores: "esto viene ya desde Enero, que se interpusieron 18 denuncias" contaba Estefanía Ruíz, reportera del magazine, a puertas del colegio Cordobés.

"Hemos podido saber que una vez que a esta mujer se la detuvo y prestó declaración, se le recomendó que se diera de baja... al poco tiempo ella solicita el alta y es cuando ya llega toda la indignación por parte de los padres", asegura Estefanía.

"La Consejería de Educación mira para otro lado"

Ahora son 17 familias las que han interpuesto una orden de alejamiento, por lo que la profesora está apartada del centro.

Los padres de los menores aseguran que están satisfechos con las acciones empleadas por parte del colegio y los profesores pero, sin embargo, no están de acuerdo con el trato recibido por parte de la Consejería de Educación "esta mujer tenía ya acumuladas 30 incidencias y se ha mirado en todo momento para otro lado".

En estos momentos, la profesora está el libertad con medidas cautelares.

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