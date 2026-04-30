Nerea consigue llevarse un bote de 1.435€ gracias al ánimo del público

Pese a que Rut ha sido la encargada de comenzar a tirar de la ruleta tras usar el gajo del ‘empiezo yo’, un fallo suyo y otro de Luis ha hecho que el turno llegara a Nerea.

Tan solo una tirada le ha bastado a la madrileña para descifrar la respuesta del panel, pero, ante la insistencia del público y el consejo de Jorge Fernández, la concursante se ha animado a intentar ir a por el bote.

Finalmente, Nerea ha conseguido caer en un bote, lo que le ha permitido sumar 1.435€ a su marcador. Aunque la distancia con Luis sigue siendo muy grande, la concursante del atril amarillo ha logrado irse a casa con 1.775€.