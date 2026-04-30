Luis Balcarce, sobre la declaración de Koldo y Aldama: "Ha sido el mayor testimonio sobre corrupción de la democracia española"

Las recientes declaraciones en el juicio del conocido 'caso Koldo' siguen generando reacciones en el ámbito político y mediático. El director adjunto de 'OkDiario', Luis Balcarce, ha valorado el interrogatorio de Víctor de Aldama.

Balcarce ha asegurado que el interrogatorio le ha parecido "impresionante". "Quizá el mayor testimonio que hemos tenido en todos estos años de democracia sobre la corrupción de un partido", añade.

En su opinión, la extensión de la declaración -alrededor de ocho horas- refleja la estrategia del propio implicado: "Está necesitado de contar absolutamente todo y en detalle para rebajar sus penas".

Un caso que salpica al PSOE

El 'caso Koldo', que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia, ha puesto el foco sobre figuras cercanas al PSOE. Balcarce ha sido especialmente crítico con la formación: "El PSOE está acostumbrado a comprarlo absolutamente todo", ha afirmado.

Además, ha ido más allá al señalar que los beneficios no habrían sido unilaterales: "No solo Aldama se aprovechó de sus contactos en el Ministerio de Transportes, también los dirigentes socialistas y el propio Pedro Sánchez se han aprovechado de Aldama".

Claves del interrogatorio

El periodista considera que el valor del testimonio reside en su nivel de detalle y en la voluntad del declarante de colaborar con la justicia. Este tipo de declaraciones "pueden marcar el rumbo judicial del caso y tener consecuencias políticas relevantes", apunta.

Mientras tanto, el proceso continúa abierto y a la espera de nuevas diligencias que permitan esclarecer el alcance de las presuntas tramas de corrupción.

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