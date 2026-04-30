Regularización
Las administraciones desbordadas por la regularización: "Es imposible controlar un proceso de esta magnitud"
Javier Cruz, portavoz del sindicato CSIF, denuncia jornadas extensas, falta de planificación y refuerzos tardíos ante una avalancha de trámites que afecta a cientos de miles de personas.
Las largas colas a las puertas de oficinas públicas se han convertido en una imagen habitual en las últimas semanas. En plena puesta en marcha del proceso de regularizaciónmasiva, el sindicato CSIF alerta de un colapso administrativo que, según denuncian, era previsible.
El portavoz del CSIF, Javier Cruz, asegura que la falta de previsión y recursos ha llevado a una situación límite en la que miles de ciudadanos se enfrentan a retrasos y dificultades para completar sus trámites.
"No es sabotaje ni boicot"
Desde el sindicato insisten en que no se trata de un sabotaje, sino de una consecuencia directa de la falta de medios. Cruz explica que ya habían advertido con antelación a distintas administraciones sobre los riesgos de afrontar una operación de este volumen —que podría afectar a entre medio millón y un millón de personas— sin reforzar plantillas ni sistemas.
“Cuando se planifica algo así, hay que dotar de recursos humanos y tecnológicos suficientes para garantizar una gestión ágil y eficaz”, subraya.
La realidad, sin embargo, está siendo muy distinta. Funcionarios desbordados, problemas informáticos y una coordinación insuficiente entre departamentos están dificultando el desarrollo del proceso.
Solicitan personal
Según relata el portavoz del CSIF, hay trabajadores que están prolongando su jornada hasta las nueve de la noche para intentar dar respuesta a los ciudadanos. “Cuando tienes a una persona delante, quieres que se vaya con su trámite resuelto, pero si fallan los sistemas o falta personal, es imposible”, explica.
Ante esta situación, el sindicato ha solicitado la incorporación urgente de 500 interinos para reforzar las oficinas, aunque la medida llega, según denuncian, tarde y con limitaciones.
Cruz advierte de que el nuevo personal necesitará formación y tiempo para adaptarse, lo que retrasará aún más la resolución de expedientes. “No puedes incorporar a alguien sin experiencia y pretender que tramite desde el primer día, sobre todo cuando ni siquiera tiene acceso inmediato a las aplicaciones informáticas hasta mínimo dentro de un mes”, concluye.
