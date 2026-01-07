Martínez- Almeida, sobre la ausencia de Pedro Sánchez en la Pascua Militar: "Se encuentra en una situación desesperada"

A su regreso de su reciente visita al Vaticano, José Luis Martínez- Almeida, alcalde de la ciudad de Madrid ha desvelado qué trató con el papa León XIV en los más de veinte minutos de audiencia con el Santo Padre, tras ocho meses como cabeza de la Iglesia Católica. Asegura que el sumo pontífice le ha trasladado sus deseos de visitar España, cuya situación entraba a evaluar.

¿Un "plantón" a Felipe VI?

Fuentes de Moncloa avisaron con antelación. Pedro Sánchez no asistiría -por primera vez desde que es presidente del Gobierno- a los actos de celebración de la Pascua Militar. El motivo, su viaje a París para asistir a la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, que convocaban conjuntamente el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Para el Partido Popular esta ausencia representa "un plantón" del presidente del Ejecutivo al Rey, que preside este acto que se remonta a 1782. Felipe VI estuvo acompañado por la reina Letizia, la princesa de Asturias, Leonor, y por parte del Gobierno de los ministros Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande- Marlaska (Interior).

¿Sánchez, un superviviente desesperado?

Desde el PP aluden que en anteriores ocasiones Sánchez participó de reuniones de esta coalición por vía telemática, y Martínez- Almeida atribuía una "obligación institucional" a Pedro Sánchez de "atender a Su Majestad el Rey". Subrayaba el alcalde de Madrid la gran relevancia de la Pascua Militar, "día en el que el Rey juega un papel de los más importantes que tiene constitucionalmente atribuidos, como es la jefatura máxima de las Fuerzas Armadas".

La explicación que encuentra Almeida, que suscribe la lectura del 'plantón', para la agenda de Sánchez es la de una presunta desesperación del jefe del Gobierno: "Es la agenda política de un superviviente que se encuentra en una situación desesperada, que entiende que le es más rentable políticamente distraer a los españoles con la política internacional, que ejercer su papel de presidente del Gobierno de España".

Una estrategia de diplomacia internacional que el del PP de Madrid entiende que se pone en práctica "en clave interna": "Sánchez no tiene política internacional. Tiene una política internacional exclusivamente en clave interna".

Los cambios en Venezuela

La sociedad española se posicionan mayoritariamente contraria al régimen de Nicolás Maduro, y sin embargo al mismo tiempo que los españoles apoyan su captura, consideran que se ha violado la legalidad internacional.

El regidor madrileño por su parte considera positivo el balance de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que concluía con la captura del hasta entonces presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores: "La forma no es la que más nos puede convencer, el final yo creo que es el que nos convence a todos. Hay un dictador menos en el Mundo y por tanto todos podemos alegrarnos", sentenciaba Martínez- Almeida al mismo tiempo que abogaba por una transición hacia un sistema democrático en el país caribeño.

