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El 89% de los diputados tienen casa en propiedad tras tumbar el decreto del alquiler

La mayoría de los parlamentarios cuenta con al menos una vivienda mientras crece el debate sobre el acceso a un piso.

Diputados y propietarios.

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Mario de Hipólito
Publicado:

El rechazo al decreto del alquiler en el Congreso ha puesto el foco en un dato llamativo: la gran mayoría de los diputados tiene vivienda en propiedad, en contraste con una parte de la población que vive de alquiler o no puede acceder a una casa.

Casi todos con vivienda propia

En total, 297 diputados -el 89%- tienen al menos una vivienda. Por partidos, los 137 diputados del PP suman 207 viviendas; los 121 del PSOE, 166; y los 33 de VOX, 45. Además, hay casos concretos que destacan: una diputada socialista con 13 viviendas y otra del PP con hasta 19.

El contraste con los jóvenes

Durante el debate, también han surgido voces que ponen el acento en las dificultades para acceder a la vivienda. Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid en el Congreso, aseguró que "ni con un buen salario puedes ahorrar para la entrada de un piso". Sus palabras han generado polémica al conocerse que cobra más de 79.000 euros euros al año, lo que ha provocado críticas en redes sociales.

El dato sobre la vivienda de los diputados reabre el debate sobre la distancia entre la realidad política y la situación de muchos ciudadanos.

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