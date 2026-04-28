Iván Redondo confiesa por qué abandonó el Gobierno en 2021: "Me diagnosticaron un agujero grande en el corazón y tuve otras prioridades"

El que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, publica 'El manual', un libro en el que realiza un ejercicio de memoria para mostrarnos los pasos que ha seguido desde su barrio obrero de Donosti hasta los despachos del Palacio de la Moncloa. Redondo ha visitado Espejo Público y entre las preguntas a las que se ha sometido ha destacado una: los motivos por los que abandonó el Gobierno en 2021. Junto a él, abandonaron el equipo de Gobierno Carmen Calvo y José Luis Ábalos. Tras ese momento, ninguno de los tres dio motivos claros por los que abandonaba el Ejecutivo y Redondo declaró que había que saber parar.

Seis años después, el que fue jefe de gabinete ha confesado que su salida respondía a motivos relacionados con la salud: "Me operaron del corazón el 17 de diciembre de 2020". Ha detallado que, de todo el Gobierno, el único que lo sabía era "Pedro Sánchez", al que ha calificado de "leal" al no haberlo contado nunca.

Redondo ha confesado que, cuando le detectaron ese problema en el corazón, "le cambió la vida y tuve otras prioridades". Asimismo, afirma que al optar por el silencio, "a muchos periodistas les escribieron con mentiras" diciéndoles que aspiraba a una vicepresidencia. Iván ha detallado que pudo llegar a "ser ministro", pero "no era su momento". Además, ha explicado en qué momento le detectaron ese problema en el corazón: "En septiembre de 2020, queríamos ir al gimnasio del búnker en el Palacio de La Moncloa y cuando usas sus instalaciones te hacen un chequeo. El mío generaba dudas y me diagnosticaron CIA, un agujero grande en el corazón". Ha asegurado que para él esto fue "un shock" porque se lo diagnosticaron con "39 años".

Ante esa situación, ha detallado que cuando le dicen que le tienen que operar, "el lado izquierdo de tu cerebro está con el ministro, pero el derecho está con ecocardiogramas". Ha explicado que "sus últimos seis meses en Moncloa", estaba "más medicado de lo que ha estado en su vida y ya no era lo mismo".

No obstante, asegura que ahora está "sano, fuerte y la operación fue un éxito".

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