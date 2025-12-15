Yaiza denuncia acoso de un concejal socialista: "Tú eres la chivata y eso se paga con el empleo"

El PSOE vuelve a verse sacudido por los escándalos de presunto acoso sexual entre sus cargos. Y esta vez incluye una condena judicial. Se trata de la historia de Yaiza Sotorrio, una exasesora del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Todo ocurrió en 2019, cuando Yaiza denunció a un concejal socialista por acoso sexual. Él fue condenado, pero Yaiza fue despedida y 6 años después aun nadie la ha pedido perdón: "Es decepcionante. Esto es algo que hay que visualizar porque es una realidad". Sotorrio afirma que "cuando no se aplican los protocolos, cuando no se hace el trabajo bien, cuando se mira hacia otro lado, cuando no nos interesa o nos perjudica dar una respuesta real a una víctima, ahí estamos fallando todas y todos" con un claro mensaje hacia al PSOE.

"Llegamos a un punto en que si denuncias malo y si no denuncias también"

Acosada y despedida

Esta exasesora ha relatado el Espejo Público qué pasó cuando decidió denunciar el acoso: "Tú no solo eres expuesta como la que no quiso tener una relación sexual. Tú eres más, eres una chivata y eso se paga también". Porque Yaiza Sotorrio fue despedida tras exponer lo sucedido: "La denuncia me cuesta el empleo porque es una posición de poder y como asesora no tienes capacidad para defenderte y te vas a la calle". Por eso Yaiza se lamenta que "llegamos a un punto en que si denuncias malo y si no denuncias también".

Susanna Griso le ha preguntado si alguien le ha pedido perdón. Su respuesta ha sido tajante: "No". Y asegura que es ahí donde radica el problema: "Esto no es una cosa individual, es colectivo. Es algo que vamos a sufrir la sociedad si no lo solucionamos y nos hacemos responsables" .

"Cuando no se aplican los protocolos, cuando se mira hacia otro lado, cuando no nos interesa dar una respuesta real a una víctima, ahí estamos fallando todas y todos"

¿Volver a la política?

Después de seis años, Yaiza tiene claro que de momento no va a volver a la política "Ahora mismo no forma parte de mis proyectos". Eso sí, remarca que "cuando tú reivindicas derechos , tú quieres una igualdad y buscas el bien común, estamos haciendo política, no hace falta estar dentro de una institución".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.