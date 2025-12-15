Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Helmut Marko se va de Red Bull rajando: "Si hubiésemos echado antes a Horner..."

El asesor se ceba con Red Bull en su adiós a la escudería y apunta al antiguo jefe de Verstappen.

Max Verstappen charla con Christian Horner en Las Vegas

Max Verstappen charla con Christian Horner en Las Vegas

Luis F. Castillo
Publicado:

La temporada 2025 ha marcado el final de una era en Red Bull. Tras la marcha de Adrian Newey a Aston Martin y el despido de Christian Horner, la salida de Helmut Marko cierra el ciclo de los tres pilares que construyeron la escudería campeona desde su entrada en la Fórmula 1 en 2005. Pero el adiós del asesor austriaco ha llegado envuelto en una tormenta mediática que estalla ahora con sus durísimas palabras contra el ya exjefe de equipo.

En una entrevista para De Limburger, Marko no se mordió la lengua: "Teníamos que hacer algo porque el rendimiento en pista no estaba ahí. Si lo hubiésemos hecho antes [despedir a Christian Horner], habríamos sido más rápidos en pista este año y Max habría sido campeón del mundo. Estoy absolutamente convencido de ello", sentenció.

Acusaciones de manipulación y mentiras

El veterano asesor cree que quisieron apartarle desde la dirección del equipo. "¿Recuerdas cuando en la etapa de Sergio Pérez se dijo que yo había afirmado que los mexicanos estaban menos concentrados que los holandeses o los alemanes? Eso fue inventado, quizá por ellos", explicó Marko.

También negó que criticara el desarrollo del motor Red Bull: "Igual que cuando dije que el desarrollo de nuestro motor no iba bien y que íbamos a perder a Ford. Yo nunca dije eso".

Según su versión, Horner habría tratado de utilizar esos episodios para apartarlo: "Horner quería utilizarlo para suspenderme, pero porque Max entró en escena en Yeda, eso no sucedió. Con mayor frecuencia, fuimos capaces de demostrar que Horner estaba mintiendo en todo y una vez que Chalerm [Yoovidhya, accionista mayoritario de Red Bull] se dio cuenta también, reconsideró su punto de vista".

Un pulso interno por el poder en Red Bull

También habló sobre su buena relación con Max Verstappen: "Eso es lo que siempre se ha descrito en los medios, pero nunca fue nada personal", aseguró.

Marko recordó cómo se formó la estructura original del equipo: "Junto con Didi [Mateschitz], fundé Red Bull Racing en 2005. Nombramos a Horner jefe y yo estaba ahí como supervisor. Básicamente, el poder estaba siempre en Austria, nosotros decidimos".

"Cuando Didi falleció, hizo todo lo posible por hacerse con el control con el apoyo de Yoovidhya"

Helmut Marko

El austriaco desvela un episodio clave que, según él, mostró la ambición de Horner de ascender en el entramado del equipo: "Recuerdo una fiesta previa al Gran Premio de Austria de 2022, Didi estaba ahí, pero no en buen estado. Christian vino a mí y me dijo: 'No acabará el año'".

Tras la muerte de Dietrich Mateschitz, asegura que Horner movió ficha para hacerse con el control de la escudería: "A partir de ese momento, comenzó a ganarse la confianza de Chalerm Yoovidhya. Cuando Didi falleció más tarde ese mismo año, hizo todo lo posible por hacerse con el control con el apoyo de Yoovidhya".

Marko afirma que él trató de impedirlo: "Yo hice todo lo que pude en nombre de Austria para evitarlo", concluyó.

