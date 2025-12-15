Los palos al Gobierno de Soto Ivars y Rubén Amor: "Solo en la lucha contra la corrupción ha sido tan eficaz que contra el machismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido para hacer balance del curso político. En su discurso ha asegurado tener "compromiso absoluto con el feminismo". Sin embargo, para el periodista Rubén Amor, lo que ha ocurrido son "prácticas contrarias a las que está sosteniendo" como "el encubrimiento, no dar lugar a que se pudiera denunciar como se debía", así como dejar a los "protagonistas de los escándalos evacuados en una zona de confort donde se han instalado hasta que han prosperado las denuncias de verdad".

Amor quiere que el Gobierno de "una respuesta" por los escándalos que rodean al PSOE a los ciudadanos, y no al Partido Popular, porque "los que no votamos ni a VOX y al PP, queremos explicaciones a lo que ha sucedido, y no antecedentes".

Otra de las frases muy comentadas en el plató de 'Más Espejo' ha sido la de "la contundencia contra el acoso tiene unas siglas, las del PSOE". El periodista Iñako Díaz-Guerra ha recordado que "el feminismo ha ido unido al progresismo siempre", pero asegura que el "discurso" de Sánchez "sacando pecho es absurdo" porque "el problema es que el PSOE no ha sido progresista ni feminista".

Por su parte el periodista Juan Soto Ivars ha sido tajante al compartir "los dos grandes ítems" de los que "saca pecho el presidente": "Solo en la lucha contra la corrupción ha sido tan eficaz este Gobierno que en la lucha contra el machismo". Asegura que "hace muy bien en sacar pecho porque está a la vista de un país entero lo que tiene montado, en Moncloa, en el partido y en el país".

Cuidado con la legislatura

Soto-Ivars ha recordado que "cuando estaba la UDEF entrando en las empresas" Sanchez "se fue con una bici al campo", una imagen que "describía muy bien como de alguien que estaba huyendo de la realidad. Este es el señor que nos está gobernando".

Pone el foco en lo que queda de legislatura afirmando que "este tío no se va a ir" y calcula que "conociendo a Pedro Sánchez va a salir con una medida muy radical capaz de galvanizar ese apoyo que está perdiendo por la parte feminista y de los partidos progresistas".

