MEJORES MOMENTOS | 15 DE DICIEMBRE

Jorge Fernández desvela cómo era su habitación cuando era joven

Un panel ha llevado al presentador a recordar su adolescencia y a compartir, de forma muy emotiva, cómo eran sus gustos cuando vivía con sus padres.

Arancha Mela
Publicado:

Este panel navideño decía: “Vuelves a casa por navidad: y duermes de nuevo en la habitación de tu infancia”. Sin duda, un recuerdo especial para la mayoría de las personas. Miriam ha acertado el panel y ha dado pie a que Jorge Fernández cuente sus propias vivencias y rememore aquellos momentos.

El presentador ha querido compartir con todos cómo era su habitación cuando era joven y vivía en casa de sus padres, recordando con cariño la decoración y sus gustos de entonces.

