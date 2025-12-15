Ana Boyer y Fernando Verdasco desvelan el sexo del cuarto hijo que esperan: "Si todo va bien"

Hace unos días, Ana Boyer y Fernando Verdascoanunciaban en exclusiva para ¡HOLA! que estaban esperando su cuarto hijo: "Es un bebé totalmente buscado", aseguraban, dejando claro el momento tan bonito y especial que atraviesan. Una noticia que confirma que la felicidad ha vuelto a llamar a su puerta y que muy pronto la familia volverá a crecer.

Este cuarto embarazo supondrá la llegada de un nuevo miembro al clan familiar que ya forman junto a sus tres hijos: Miguel, de seis años, Mateo, de casi cinco, y el pequeño Martín, de tan solo veinte meses. Una familia unida que ahora se prepara para vivir un cambio muy especial.

Y es que, por primera vez, Ana y Fernando esperan una niña, así lo han anunciado vía Instagram con un carrusel de fotos de la pareja en Catar, reflejando el buen momento personal que atraviesan actualmente: "La nueva incorporación a la familia si todo va bien... será una niña".

Pese a que la hija de Isabel Preysler y ex-tenista siempre han optado siempre por llevar un perfil bajo, no han querido dejar pasar la oportunidad de compartir su felicidad con sus seguidores, quienes han mostrado alegría al conocer la noticia.

La primera hija del matrimonio supone un cambio importante en sus vidas cambiando por completo las dinámicas que habrían llevado hasta ahora. Aunque Ana Boyer ha declarado que tras tres hijos varones le hacía ilusión que esta vez fuese niña, también ha querido dejar claro en todo momento que prioriza la salud de su bebé más allá del sexo.

Una pareja consolidada

Desde 2013, Ana Boyer y Fernando Verdasco mantienen una relación formal que, con el paso del tiempo, se ha ido consolidando cada vez más. Su unión se afianzó definitivamente con su boda en 2017, y han seguido demostrando que su amor permanece intacto con la llegada de cada uno de sus hijos. A pesar de los rumores que han surgido en los medios, la pareja siempre ha sabido enfrentarlos con humor, desmintiendo las especulaciones que han ido surgiendo en lo medios.