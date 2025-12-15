Condenado a tres años de cárcel un hombre por robar 1,48 euros en una gasolinera de Huelva

Tres años y un día en prisión es lo que ha decretado el Juzgado de los Penal 2 de Huelva a un hombre que robó en una gasolinera. Los hechos se produjeron hace un año en Huelva. Al poco tiempo de cometer el delito fue detenido por las autoridades y devolvió la cantidad sustraída de la caja registradora.

En la madrugada del 21 de octubre de 2024, un hombre entró a una gasolinera situada en la Avenida Cristóbal Colón de la capital onubense. Lo hizo sobre las 02:30 horas forzando una ventana para así acceder al interior. Una vez dentro, manipuló el ordenador y la caja registradora.

Del botín de la gasolinera, la cual se encontraba en horas fuera de servicio, se apoderó de 1,48 euros. A pesar de la escasa cantidad, el juzgado lo ha considerado delito de robo con fuerza. Abandonó el lugar y poco después fue detenido, devolviendo el dinero robado. Ante este hecho, el establecimiento no ha reclamado indemnización alguna.

Ahora, la justicia lo ha condenado a tres años y un día de cárcel por ser el autor de un delito de robo con fuerza en local abierto al único fuera de las horas de apertura. Además recurren a la agravante de reincidencias, ya que el sujeto ha cometido más delitos de robo con fuerza en casas y locales. Así mismo, se le ha denegado el beneficio de la suspensión ordinaria de la ejecución de la pena de prisión.

Cuatro robos con fuerza

Efectivos de la Guardia Civil de Fene y As Pontes sorprendieron a dos personas en una gasolinera de O Puntas que habían cometiendo al menos cuatro delitos de robo con fuerza. El suceso tuvo lugar media hora antes de la detención.

Los dos arrestados habían perpetrado dos robos en dos gasolineras de la localidad de Narón , uno en A Mourela y otro en Neda, donde fueron interceptados por las autoridades. Durante la inspección del vehículo encontraron herramientas y linternas, que utilizaron para atracar, además de dinero en efectivo fraccionado y otros efectos de los que se está investigando su procedencia.

Los objetos encontrados fueron incautados y la investigación continúa abierta. Las autoridades no descartan un quinto robo que habría tenido lugar en otra gasolinera del polígono industrial de Vilar do Colo, en el término municipal de Fene.

Huyeron en motocicleta

Mientras que en el municipio tinerfeño de Los Realejos, agentes de la Policía Nacional detuvieron este fin de semana a dos jóvenes que intentaron robar la caja registradora de una gasolinera. Ambos se dieron a la fuga en un vehículo que localizaron minutos después.

La huida, en motocicleta, se produjo tras no conseguir llevarse la caja registradora. Uno de los detenidos estaba implicado en otro robo cometido el mismo día, y el otro tenía antecedentes policiales por delitos similares. A este última se le atribuye la presunta comisión de cuatro robos violentos en varios establecimientos de la localidad.

En los robos anteriores, utilizaron el mismo "modus operandi", señala el informe policial: la fuerza física para sustraer el dinero en los comercial. La investigación continúa abierta.

