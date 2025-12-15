Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Robo gasolinera

Condenado a tres años de cárcel un hombre por robar 1,48 euros en una gasolinera de Huelva

El autor de los hechos devolvió el importe sustraído. La gasolinera no ha reclamado ninguna indemnización.

Un juzgado de Ja&eacute;n condena al propietario de un perro por matarlo ahorc&aacute;ndolo

Un juzgado de Jaén condena al propietario de un perro por matarlo ahorcándoloFreepik (archivo)

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

Tres años y un día en prisión es lo que ha decretado el Juzgado de los Penal 2 de Huelva a un hombre que robó en una gasolinera. Los hechos se produjeron hace un año en Huelva. Al poco tiempo de cometer el delito fue detenido por las autoridades y devolvió la cantidad sustraída de la caja registradora.

En la madrugada del 21 de octubre de 2024, un hombre entró a una gasolinera situada en la Avenida Cristóbal Colón de la capital onubense. Lo hizo sobre las 02:30 horas forzando una ventana para así acceder al interior. Una vez dentro, manipuló el ordenador y la caja registradora.

Del botín de la gasolinera, la cual se encontraba en horas fuera de servicio, se apoderó de 1,48 euros. A pesar de la escasa cantidad, el juzgado lo ha considerado delito de robo con fuerza. Abandonó el lugar y poco después fue detenido, devolviendo el dinero robado. Ante este hecho, el establecimiento no ha reclamado indemnización alguna.

Ahora, la justicia lo ha condenado a tres años y un día de cárcel por ser el autor de un delito de robo con fuerza en local abierto al único fuera de las horas de apertura. Además recurren a la agravante de reincidencias, ya que el sujeto ha cometido más delitos de robo con fuerza en casas y locales. Así mismo, se le ha denegado el beneficio de la suspensión ordinaria de la ejecución de la pena de prisión.

Cuatro robos con fuerza

Efectivos de la Guardia Civil de Fene y As Pontes sorprendieron a dos personas en una gasolinera de O Puntas que habían cometiendo al menos cuatro delitos de robo con fuerza. El suceso tuvo lugar media hora antes de la detención.

Los dos arrestados habían perpetrado dos robos en dos gasolineras de la localidad de Narón , uno en A Mourela y otro en Neda, donde fueron interceptados por las autoridades. Durante la inspección del vehículo encontraron herramientas y linternas, que utilizaron para atracar, además de dinero en efectivo fraccionado y otros efectos de los que se está investigando su procedencia.

Los objetos encontrados fueron incautados y la investigación continúa abierta. Las autoridades no descartan un quinto robo que habría tenido lugar en otra gasolinera del polígono industrial de Vilar do Colo, en el término municipal de Fene.

Huyeron en motocicleta

Mientras que en el municipio tinerfeño de Los Realejos, agentes de la Policía Nacional detuvieron este fin de semana a dos jóvenes que intentaron robar la caja registradora de una gasolinera. Ambos se dieron a la fuga en un vehículo que localizaron minutos después.

La huida, en motocicleta, se produjo tras no conseguir llevarse la caja registradora. Uno de los detenidos estaba implicado en otro robo cometido el mismo día, y el otro tenía antecedentes policiales por delitos similares. A este última se le atribuye la presunta comisión de cuatro robos violentos en varios establecimientos de la localidad.

En los robos anteriores, utilizaron el mismo "modus operandi", señala el informe policial: la fuerza física para sustraer el dinero en los comercial. La investigación continúa abierta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Muere una niña de 7 años y dos personas resultan heridas después de que un coche los arrollara en Palma

Muere una niña de 7 años y dos personas resultan heridas después de que un coche los arrollara en Palma

Publicidad

Sociedad

Un juzgado de Jaén condena al propietario de un perro por matarlo ahorcándolo

Condenado a tres años de cárcel un hombre por robar 1,48 euros en una gasolinera de Huelva

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025

Central de Chernóbil

Efemérides de hoy 15 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 15 de diciembre?

Termina la cosecha del aceite Aove, el más exquisito y selecto del campo español
Olivar ecológico

Termina la cosecha del aceite de oliva virgen extra, el más exquisito y selecto del campo español

Un pesquero portugués vuelca en la desembocadura del Miño y mantiene a tres tripulantes desaparecidos
Pesquero portugués

Buscan a tres tripulantes tras el vuelco de un pesquero portugués en la desembocadura del Miño

Ni Papá Noel se libra: roban 500 flores de Pascua de la decoración navideña en Las Palmas
NAVIDAD

Ni Papá Noel se libra: roban 500 flores de Pascua de la decoración navideña en Las Palmas

El Ayuntamiento ha decorado la ciudad con 25.000 flores de Pascua que diariamente desaparecen de las zonas comunes

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025
NOTICIAS DE HOY

Noticias de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 14 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen de la Policía Nacional en el Puerto de Ceuta

Prisión provisional para los dos detenidos que agredieron sexualmente a una menor en Ceuta

Imagen de archivo de Benamira, Soria.

El único habitante del pueblo: así es la vida de Fernando en un pequeño enclave de Soria

Imagen de la actriz Antonia San Juan.

Antonia San Juan anuncia su última sesión de quimioterapia: "Es el 30 de diciembre y ya está"

Publicidad