Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Saray Muñoz, la hija de Tina de Las Grecas que continúa su legado musical

Saray Muñoz nació en pleno éxito de Las Grecas, el grupo del que su madre, Tina, formaba parte. El triunfo del dúo vino en plena Transición, cuando España ansiaba la libertad y la música se convirtió en un refugio.

'Te estoy amando locamente' o 'Achilipú' son algunas de las canciones que llevaron al grupo a lo más alto y que se convirtieron en un importante legado para la música y el flamenco actual. Una herencia que su hija ha querido continuar.

