Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Saray Muñoz, la hija de Tina de Las Grecas que continúa su legado musical

Las Grecas pusieron banda sonora a una época en la que en España se respiraba ansia de libertad. Hoy, recordamos sus grandes éxitos junto a Saray Muñoz, hija de Las Grecas.

Saray Muñoz nació en pleno éxito de Las Grecas, el grupo del que su madre, Tina, formaba parte. El triunfo del dúo vino en plena Transición, cuando España ansiaba la libertad y la música se convirtió en un refugio.

'Te estoy amando locamente' o 'Achilipú' son algunas de las canciones que llevaron al grupo a lo más alto y que se convirtieron en un importante legado para la música y el flamenco actual. Una herencia que su hija ha querido continuar.

Hoy, Saray Muñoz se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para repasar la vida de su madre, una leyenda de la música. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h!

