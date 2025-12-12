El PSOE afronta nuevos presuntos casos de acoso sexual: dimite el alcalde de Belalcázar (Córdoba) y se investiga al de Almussafes (Valencia)

El PSOE vuelve a verse sacudido por los escándalos de presunto acoso sexual entre sus cargos. Este viernes se ha conocido la dimisión del alcalde de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, mientras que el partido ha abierto una investigación interna por una denuncia presentada contra el alcalde de Almussafes (Valencia).

La doble denuncia contra el alcalde de Almussafes, Toni González, por acoso sexual y laboral, fue adelantada por 'eldiario.es' y ha sido presentada por una mujer identificada con nombre y apellidos tanto en el canal interno de Antiacoso del PSOE como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. Según la información publicada, los hechos denunciados se habrían producido en el ámbito del Ayuntamiento valenciano.

La apertura de esta investigación se ha conocido durante la tarde de este viernes, coincidiendo con una reunión en Ferraz de las responsables de Igualdad del PSOE, convocada en plena crisis interna por varios casos de presunto acoso sexual dentro del partido.

Declaración del alcalde de Almussafes

Toni González, por su parte, ha negado categóricamente estas acusaciones. Lo ha hecho a través de un comunicado, donde ha asegurado que "ante las gravísimas acusaciones que han aparecido en diversos medios de comunicación, tengo que afirmar que es absolutamente falso que haya acosado ni laboral, ni sexualmente a ninguna persona. Estas acusaciones son rotundamente falsas y ejerceré todas las acciones judiciales necesarias para que la verdad prevalezca y para defender mi inocencia allá donde haga falta".

Ha seguido afirmando que estas denuncias forman parte de "una campaña de acoso y derribo que la denunciante empezó hace más de un año tras serle negado por parte de la empresa pública de Almussafes en la que trabaja un aumento de sueldo y una mejora de sus condiciones laborales.

"Desde ese momento, emprendió una guerra de denuncias contra trabajadores municipales, compañeros de partido, la propia empresa pública para la que trabaja y cualquiera que no se plegara a sus intereses. Estas denuncias, que ahora culminan con estas falsas acusaciones, han sido alentadas por mis rivales políticos, de dentro y de fuera del partido", ha continuado.

Por último, ha querido subrayar que no parará hasta demostrar, "donde haga falta y cueste lo que cueste, mi inocencia. Y lo haré sin dejar de lado a los vecinos y vecinas de Almussafes, que desde 2015 apoyan sin fisuras nuestro proyecto político y a los cuales me debo".

Dimisión del alcalde de Belalcázar

En paralelo, el alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez, ha comunicado a la dirección provincial del PSOE de Córdoba su decisión de renunciar a todos sus cargos tras las informaciones aparecidas sobre un presunto caso de acoso sexual. El partido ha confirmado la dimisión, motivada por unas acusaciones publicadas en prensa relativas a mensajes de contenido sexual intercambiados en 2023 con una mujer.

La información, adelantada por 'ABC', señala que dichos mensajes se produjeron con una empleada municipal, aunque Fernández, en declaraciones a EFE, asegura que se trataba de conversaciones privadas con una persona que, según afirma, no era trabajadora del Ayuntamiento. Sin embargo, ha reconocido que pudo estar vinculada a algún programa municipal: "Por el Ayuntamiento ha pasado mucha gente", ha señalado.

En un comunicado, el ya exalcalde ha defendido que sus palabras y actitudes "no fueron de carácter acosador", aunque ha admitido que las conversaciones fueron "inapropiadas" y que "no se ajustan al comportamiento que, como alcalde, debo demostrar en todo momento". También ha pedido disculpas a los vecinos de Belalcázar y a las personas que se hayan podido sentir ofendidas, asumiendo "toda la responsabilidad" por lo ocurrido.

Fernández, alcalde desde 2015 de esta localidad cordobesa de unos 3.000 habitantes, ha justificado su dimisión para permitir que el municipio "continúe con un liderazgo renovado y con la tranquilidad de que mi error no influirá en la labor de quienes seguirán al frente del Ayuntamiento".

