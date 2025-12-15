Renata busca acercarse a Catalina en Punta do Bico

En Las hijas de la criada, Catalina sigue sin hallar un lugar en Punta do Bico. Detesta el entorno, añora Cuba y la vida acomodada junto a su padre y José. Su desconexión es total, y el deseo de marcharse crece cada día.

Renata la encuentra llorando y se acerca con cautela. Aunque quisiera confesar que es su madre biológica, calla para no romper el frágil equilibrio. Le habla de la ría, del monte y de las castañas, intentando mostrarle la cara amable del pueblo. Sin embargo, sus palabras apenas logran atravesar la resistencia de la joven.