Las hijas de la criada
Renata busca acercarse a Catalina en Punta do Bico
La incomodidad de Catalina en Punta do Bico empuja a Renata a tenderle la mano. En un clima de silencios y verdades ocultas, la mujer de Domingo intenta suavizar el rechazo de la joven.
En Las hijas de la criada, Catalina sigue sin hallar un lugar en Punta do Bico. Detesta el entorno, añora Cuba y la vida acomodada junto a su padre y José. Su desconexión es total, y el deseo de marcharse crece cada día.
Renata la encuentra llorando y se acerca con cautela. Aunque quisiera confesar que es su madre biológica, calla para no romper el frágil equilibrio. Le habla de la ría, del monte y de las castañas, intentando mostrarle la cara amable del pueblo. Sin embargo, sus palabras apenas logran atravesar la resistencia de la joven.