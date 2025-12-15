Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pedro Sánchez hace balance político en mitad de los escándalos por corrupción y acoso sexual

El presidente del Gobierno de España dará cuenta del balance político en una rueda de prensa desde la Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa

Sánchez comparece hoy para hacer balance político | EFE

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este lunes en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del curso político, en medio de la crisis desatada por los casos de corrupción y de acoso sexual contra dirigentes del PSOE. Y mientras los socios de Sumar reclaman una remodelación urgente y profunda del Ejecutivo.

La rueda de prensa tendrá lugar a las 12:00 horas y presentará el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo', según informan fuentes del Gobierno. Mientras, el líder socialista asegura que a los españoles "les renta" el Gobierno progresista.

El Partido Socialista trata de 'capear' las denuncias de acoso y abusos sexuales de los últimos días contra dirigentes socialistas asegurando que están actuando con "contundencia y transparencia".

En prisión provisional sin fianza siguen el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. La ex militante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la empresa Servinabar, han sido puestos en libertad con medidas cautelares.

Fragilidad parlamentaria

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado e incumple por tercer año la obligación de llevar a tiempo los Presupuestos al Congreso. Además, la falta de apoyo se hace ver en el fracaso en la votación de la senda de déficit.

La Cámara Baja tumba definitivamente los objetivos de estabilidad por segunda vez, con el voto en contra de PP, Vox y Junts. Hacienda elaborará los Presupuestos con la senda ahora en vigor.

A toda esta situación se suma la fragilidad parlamentaria del Gobierno, empezando por sus socios en el Gobierno de coalición, que le exigen una remodelación del Ejecutivo, pero que el presidente no contempla.

Junts, que había roto con el PSOE, tiende ahora la mano a ERC para negociar con los socialistas y sacar algún rédito para Cataluña de la "implosión" en la que ve al Ejecutivo. Por otra parte, el PNV avisa: o el PSOE frena esta "hemorragia de escándalos" o Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar hasta que acabe la legislatura.

A esta recta final de 2025 se suman las elecciones extremeñas del 21 de diciembre en las que se examinará, de forma indirecta, al jefe del Ejecutivo.

