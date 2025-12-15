Isabel Preysler sorprende en El Hormiguero con un gesto masivo al público y una pulla inesperada a Juan del Val

Isabel Preysler acudió a la tertulia de El Hormiguero junto a Tamara Falcó y comenzó la noche con un gesto que desató vítores: entregó un ejemplar de su libro a todas las personas del público. Pablo Motos reveló la iniciativa antes del debate, destacando la ilusión con la que la invitada había preparado el detalle.

El entusiasmo dio pie a una broma afilada. Tamara aprovechó el momento para lanzar una mofa a Juan del Val por no haber hecho lo mismo tras ganar el Premio Planeta. La ocurrencia provocó risas en la mesa y reforzó el clima cómplice que marcó toda la intervención.