Para 4 personas
Lentejas con pastel de patata, de Joseba Arguiñano: un guiso reconfortante, completo y cargado de beneficios saludables
Esta receta de guiso de lentejas con pastel de patata es una bomba de nutrición, saciedad y sabor que te deja lleno de energía y sin culpas.
Las lentejas guisadas son una buena opción para dejarlas preparadas de víspera. Además admiten perfectamente la congelación.
Para las lentejas, para 4 personas
- 250 g de lenteja verdina
- 1 cebolla (en brunoise)
- ½ puerro (en brunoise)
- ½ calabacín (en brunoise)
- ½ pimiento verde italiano (en brunoise)
- 1 zanahoria grande (en brunoise)
- 3 dientes de ajo
- 1 cucharada de tomate concentrado
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 hoja de laurel
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Para el pastel de patata:
- 2 patatas grandes cocidas (calientes)
- 150 g de carne picada de ternera
- 150 g de carne picada de cerdo
- 1 cebolla (en brunoise)
- 1 zanahoria (en brunoise)
- ½ puerro (en brunoise)
- 2 dientes de ajo
- 250 ml de salsa de tomate
- 30 g de mantequilla
- 75 ml de nata líquida
- 2 huevos duros (pelados)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
Elaboración
Para las lentejas, calienta una cazuela con 4-5 cucharadas de aceite. Introduce la cebolla, el puerro, el calabacín, la zanahoria y el pimiento (cortados en brunoise). Pela los ajos, aplástalos, pícalos finamente y añádelos. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 15-20 minutos. Incorpora el tomate concentrado, el pimentón, la hoja de laurel y las lentejas. Cúbrelas con abundante agua, sazónalas y cocínalas a fuego suave durante 1 hora.
Para el pastel de patata, calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Agrega la cebolla, la zanahoria y el puerro cortados en brunoise. Pela los ajos, aplástalos, pícalos finamente e incorpóralos. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 15-20 minutos. Incorpora las carnes, una pizca de sal y otra de pimienta, y rehógalas durante 5 minutos. Añade la salsa de tomate y cocina los ingredientes a fuego alto hasta que se seque (15 minutos aproximadamente).
Para el puré de patata, pela las patatas, trocéalas, ponlas en un bol y aplástalas bien con un majador hasta que queden reducidas a puré. Añade la mantequilla y la nata, y mezcla bien.
Para montar los pasteles de patata, coloca 4 moldes redondos (tipo cortapastas) sobre una bandeja de horno. Reparte la carne en los 4 moldes, pon 1/2 huevo cocido en cada uno y cúbrelos con una capa de puré de patata. Introduce la bandeja en el horno y gratina los pasteles hasta que el puré de patata se dore un poco.
Sirve en 4 platos, colocando un pastel en el centro de cada uno y las lentejas alrededor. Decora los platos con unas hojas de perejil.
