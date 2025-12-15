Lentejas con pastel de patata, de Joseba Arguiñano: un guiso reconfortante, completo y cargado de beneficios saludables

Las lentejas guisadas son una buena opción para dejarlas preparadas de víspera. Además admiten perfectamente la congelación.

Para las lentejas, para 4 personas

250 g de lenteja verdina

1 cebolla (en brunoise)

½ puerro (en brunoise)

½ calabacín (en brunoise)

½ pimiento verde italiano (en brunoise)

1 zanahoria grande (en brunoise)

3 dientes de ajo

1 cucharada de tomate concentrado

1 cucharadita de pimentón

1 hoja de laurel

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes para el guiso de lentejas | antena3.com

Para el pastel de patata:

2 patatas grandes cocidas (calientes)

150 g de carne picada de ternera

150 g de carne picada de cerdo

1 cebolla (en brunoise)

1 zanahoria (en brunoise)

½ puerro (en brunoise)

2 dientes de ajo

250 ml de salsa de tomate

30 g de mantequilla

75 ml de nata líquida

2 huevos duros (pelados)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Ingredientes para el pastel de patata | antena3.com

Elaboración

Para las lentejas, calienta una cazuela con 4-5 cucharadas de aceite. Introduce la cebolla, el puerro, el calabacín, la zanahoria y el pimiento (cortados en brunoise). Pela los ajos, aplástalos, pícalos finamente y añádelos. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 15-20 minutos. Incorpora el tomate concentrado, el pimentón, la hoja de laurel y las lentejas. Cúbrelas con abundante agua, sazónalas y cocínalas a fuego suave durante 1 hora.

Cúbrelas con abundante agua, sazónalas y cocínalas | antena3.com

Para el pastel de patata, calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Agrega la cebolla, la zanahoria y el puerro cortados en brunoise. Pela los ajos, aplástalos, pícalos finamente e incorpóralos. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 15-20 minutos. Incorpora las carnes, una pizca de sal y otra de pimienta, y rehógalas durante 5 minutos. Añade la salsa de tomate y cocina los ingredientes a fuego alto hasta que se seque (15 minutos aproximadamente).

Incorpora las carnes | antena3.com

Para el puré de patata, pela las patatas, trocéalas, ponlas en un bol y aplástalas bien con un majador hasta que queden reducidas a puré. Añade la mantequilla y la nata, y mezcla bien.

Para montar los pasteles de patata, coloca 4 moldes redondos (tipo cortapastas) sobre una bandeja de horno. Reparte la carne en los 4 moldes, pon 1/2 huevo cocido en cada uno y cúbrelos con una capa de puré de patata. Introduce la bandeja en el horno y gratina los pasteles hasta que el puré de patata se dore un poco.

Sirve en 4 platos, colocando un pastel en el centro de cada uno y las lentejas alrededor. Decora los platos con unas hojas de perejil.