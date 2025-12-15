Antena3
Para 4 personas

Lentejas con pastel de patata, de Joseba Arguiñano: un guiso reconfortante, completo y cargado de beneficios saludables

Esta receta de guiso de lentejas con pastel de patata es una bomba de nutrición, saciedad y sabor que te deja lleno de energía y sin culpas.

Guiso de lentejas con pastel de patata

Las lentejas guisadas son una buena opción para dejarlas preparadas de víspera. Además admiten perfectamente la congelación.

Para las lentejas, para 4 personas

  • 250 g de lenteja verdina
  • 1 cebolla (en brunoise)
  • ½ puerro (en brunoise)
  • ½ calabacín (en brunoise)
  • ½ pimiento verde italiano (en brunoise)
  • 1 zanahoria grande (en brunoise)
  • 3 dientes de ajo
  • 1 cucharada de tomate concentrado
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 hoja de laurel
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes para el guiso de lentejas
Ingredientes para el guiso de lentejas | antena3.com

Para el pastel de patata:

  • 2 patatas grandes cocidas (calientes)
  • 150 g de carne picada de ternera
  • 150 g de carne picada de cerdo
  • 1 cebolla (en brunoise)
  • 1 zanahoria (en brunoise)
  • ½ puerro (en brunoise)
  • 2 dientes de ajo
  • 250 ml de salsa de tomate
  • 30 g de mantequilla
  • 75 ml de nata líquida
  • 2 huevos duros (pelados)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
Ingredientes para el pastel de patata
Ingredientes para el pastel de patata | antena3.com

Elaboración

Para las lentejas, calienta una cazuela con 4-5 cucharadas de aceite. Introduce la cebolla, el puerro, el calabacín, la zanahoria y el pimiento (cortados en brunoise). Pela los ajos, aplástalos, pícalos finamente y añádelos. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 15-20 minutos. Incorpora el tomate concentrado, el pimentón, la hoja de laurel y las lentejas. Cúbrelas con abundante agua, sazónalas y cocínalas a fuego suave durante 1 hora.

Cúbrelas con abundante agua, sazónalas y cocínalas
Cúbrelas con abundante agua, sazónalas y cocínalas | antena3.com

Para el pastel de patata, calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Agrega la cebolla, la zanahoria y el puerro cortados en brunoise. Pela los ajos, aplástalos, pícalos finamente e incorpóralos. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 15-20 minutos. Incorpora las carnes, una pizca de sal y otra de pimienta, y rehógalas durante 5 minutos. Añade la salsa de tomate y cocina los ingredientes a fuego alto hasta que se seque (15 minutos aproximadamente).

Incorpora las carnes
Incorpora las carnes | antena3.com

Para el puré de patata, pela las patatas, trocéalas, ponlas en un bol y aplástalas bien con un majador hasta que queden reducidas a puré. Añade la mantequilla y la nata, y mezcla bien.

Para montar los pasteles de patata, coloca 4 moldes redondos (tipo cortapastas) sobre una bandeja de horno. Reparte la carne en los 4 moldes, pon 1/2 huevo cocido en cada uno y cúbrelos con una capa de puré de patata. Introduce la bandeja en el horno y gratina los pasteles hasta que el puré de patata se dore un poco.

Sirve en 4 platos, colocando un pastel en el centro de cada uno y las lentejas alrededor. Decora los platos con unas hojas de perejil.

