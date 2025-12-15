Redes sociales
Reservado el derecho de admisión: en esta red social sólo entran los más inteligentes
Hablamos con los creadores de "Gifted IQ", una red social en la que piden 120 puntos de cociente intelectual para poder acceder. “Queremos premiar el debate. La inteligencia es lo único que nos diferencia del mono”
¿Es usted listo, inteligente, ninguna de las dos opciones? ¿Querría entrar en un club donde admitieran a alguien como usted? ¿Le han negado entrar en algún establecimiento en nombre del derecho de admisión? Todo esto cabe preguntarse al hilo “Gifted IQ”. Ya cuentan con más de mil solicitudes de ingreso, pero no será hasta que empiece el año cuando se pueda acceder a esta nueva red social. Y sólo lo conseguirán aquellos que superen los 120 puntos en un test de inteligencia.
Una red social para uno de cada diez
Apenas 82 millones de personas en el mundo supera ese cociente intelectual, pero basta salir a la calle para encontrar a muchos que se ven con opciones. Gabriel Escarrer, uno de los creadores de esta red social, tiene claro el objetivo: “vamos a intentar coger al 10% más inteligentes y reunirlos en un mismo sitio. En esta red te pagarán por utilizarla y tu talento va a ser útil”. Se refiere a posibles empresas interesadas en hallar materia gris. “La gente inteligente siempre ha sido la friki, la rara. Es verdad que discriminamos, pero positivamente. Sólo queremos la única cosa que se puede medir objetivamente: nuestra inteligencia”.
Contra el “ruido” de las redes: “Cuanto más inteligente, menos se ataca a la persona”
Nacho de Haro lleva el soporte técnico de la aplicación. ¿Discriminación? “No decimos tú no, tú no… sino tú sí”. ¿Y qué rechazan de las redes sociales al uso? “las redes se han convertido en un pozo feísimo y aquí queremos algo intelectual. Debatir. Hemos detectado que cuanto más inteligente, menos se ataca a la persona”. Según Nacho, en esta red se podrá hablar de política y de cualquier tema habitual en otras redes, pero “tenemos un algoritmo que va a premiar el debate porque la inteligencia es lo único que nos diferencia del mono”. Volvemos a la calle. Opiniones de todo tipo: los que piensan que se trata de una red demasiado elitista hasta quien ya se ve como uno de sus miembros. Un hombre mayor afirma tajante: “¿una red social sólo para los más listos? Pues se puede morir de hambre”. Quizá exagere un poco: el 10% tendría cabida.
