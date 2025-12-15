Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Redes sociales

Reservado el derecho de admisión: en esta red social sólo entran los más inteligentes

Hablamos con los creadores de "Gifted IQ", una red social en la que piden 120 puntos de cociente intelectual para poder acceder. “Queremos premiar el debate. La inteligencia es lo único que nos diferencia del mono”

Red Social para superdotados

Publicidad

Raúl García
Publicado:

¿Es usted listo, inteligente, ninguna de las dos opciones? ¿Querría entrar en un club donde admitieran a alguien como usted? ¿Le han negado entrar en algún establecimiento en nombre del derecho de admisión? Todo esto cabe preguntarse al hilo “Gifted IQ”. Ya cuentan con más de mil solicitudes de ingreso, pero no será hasta que empiece el año cuando se pueda acceder a esta nueva red social. Y sólo lo conseguirán aquellos que superen los 120 puntos en un test de inteligencia.

Una red social para uno de cada diez

Apenas 82 millones de personas en el mundo supera ese cociente intelectual, pero basta salir a la calle para encontrar a muchos que se ven con opciones. Gabriel Escarrer, uno de los creadores de esta red social, tiene claro el objetivo: “vamos a intentar coger al 10% más inteligentes y reunirlos en un mismo sitio. En esta red te pagarán por utilizarla y tu talento va a ser útil”. Se refiere a posibles empresas interesadas en hallar materia gris. “La gente inteligente siempre ha sido la friki, la rara. Es verdad que discriminamos, pero positivamente. Sólo queremos la única cosa que se puede medir objetivamente: nuestra inteligencia”.

Contra el “ruido” de las redes: “Cuanto más inteligente, menos se ataca a la persona”

Nacho de Haro lleva el soporte técnico de la aplicación. ¿Discriminación? “No decimos tú no, tú no… sino tú sí”. ¿Y qué rechazan de las redes sociales al uso? “las redes se han convertido en un pozo feísimo y aquí queremos algo intelectual. Debatir. Hemos detectado que cuanto más inteligente, menos se ataca a la persona”. Según Nacho, en esta red se podrá hablar de política y de cualquier tema habitual en otras redes, pero “tenemos un algoritmo que va a premiar el debate porque la inteligencia es lo único que nos diferencia del mono”. Volvemos a la calle. Opiniones de todo tipo: los que piensan que se trata de una red demasiado elitista hasta quien ya se ve como uno de sus miembros. Un hombre mayor afirma tajante: “¿una red social sólo para los más listos? Pues se puede morir de hambre”. Quizá exagere un poco: el 10% tendría cabida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Los palos al Gobierno de Soto Ivars y Rubén Amor

Los palos al Gobierno de Soto Ivars y Rubén Amón: "Solo en la lucha contra la corrupción ha sido tan eficaz que contra el machismo"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Red Social para superdotados

Reservado el derecho de admisión: en esta red social sólo entran los más inteligentes

Los palos al Gobierno de Soto Ivars y Rubén Amor

Los palos al Gobierno de Soto Ivars y Rubén Amón: "Solo en la lucha contra la corrupción ha sido tan eficaz que contra el machismo"

Guiso de lentejas con pastel de patata

Lentejas con pastel de patata, de Joseba Arguiñano: un guiso reconfortante, completo y cargado de beneficios saludables

Guardia Civil corrupto
Narcotráfico

Corrupción en la lucha contra el narco: un guardia civil, comprado por uno de los clanes que opera en Cádiz

Pincho de cojonudo y cojonuda, de Karlos Arguiñano: "A veces, menos es más"
Para 4 personas

Pincho de cojonudo y cojonuda, de Karlos Arguiñano: "A veces, menos es más"

Los momentos destacados de la última semifinal de La Voz: ¡vota en el ranking por tu favorito!
¡tú decides!

Los momentos destacados de la última semifinal de La Voz: ¡vota en el ranking por tu favorito!

La última semifinal de La Voz ha arrasado gracias al gran nivel de las propuestas con las que los ocho talents han defendido su candidatura hacia la final. Si a esto sumamos las actuaciones sorpresa de nuestros invitados, solo nos queda decir que la música está más viva que nunca. ¿Cuál ha sido tu momento favorito?

Los tertulianos de "Espejo Público" responden a las críticas de Pedro Sánchez
Sánchez tertulianos

"O dices lo que quieren oír o se cabrean", es la respuesta de los tertulianos a las críticas de Pedro Sánchez

¿Qué opinan los contertulios de las críticas directas de Pedro Sánchez? En el programa "Espejo Público" varios tertulianos responden al presidente del Gobierno.

El testimonio de dos españoles supervivientes al tiroteo de Australia

El testimonio de dos españoles supervivientes al tiroteo en Australia: "Se escucharon durante diez minutos más de 50 disparos"

Yaiza, víctima de acoso PSOE

Yaiza denuncia acoso de un concejal socialista: "Tú eres la chivata y eso se paga con el empleo"

Graciano Palomo

¿Por qué el PP no sube en las encuestas?, responde Graciano Palomo: "Por su extraordinaria incapacidad mediática"

Publicidad