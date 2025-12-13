Quiénes son los dirigentes del PSOE investigados por acoso sexual y en qué punto están los casos

En las últimas semanas, el PSOE se ha visto sacudido por una sucesión de denuncias internas por acoso sexual que han acabado derivando en dimisiones, suspensiones de militancia e investigaciones abiertas dentro del partido. La acumulación de casos ha provocado una fuerte crisis interna y ha vuelto a poner el foco en cómo la formación gestiona este tipo de situaciones, muchas de ellas conocidas a través de su propio canal antiacoso.

Dimisión de Javier Izquierdo

Uno de los nombres más recientes es el de Javier Izquierdo, hasta hace poco miembro de la Ejecutiva Federal y senador por Valladolid. Varias quejas internas por acoso sexual llevaron a Izquierdo a dimitir de todos sus cargos orgánicos e institucionales tras hacerse públicas las denuncias, en el momento en el que comenzaron a aparecer simultáneamente otros casos similares dentro del partido.

Javier Izquierdo | Europa Press

Investigación abierta a Antonio Navarro

En Andalucía, uno de los focos se sitúa en Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, concejal y diputado provincial. Una mujer lo denunció a través del canal interno del partido por mensajes y comportamientos inapropiados, ampliando posteriormente la queja por la difusión no autorizada de imágenes personales. El PSOE ha acordado su suspensión cautelar de la militancia y de sus responsabilidades orgánicas, aunque Navarro mantiene por ahora sus cargos institucionales mientras la investigación sigue en marcha.

Imagen de archivo de Antonio Navarro | Europa Press

El caso de José Tomé

En Galicia, el caso de José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, ha tenido un gran revuelo político. Varias mujeres denunciaron un acoso prolongado, con tocamientos no consentidos, mensajes de contenido sexual y ofrecimientos de favores a cambio de oportunidades. Tras abrirse un procedimiento disciplinario, Tomé presentó su renuncia como presidente de la Diputación y se pactó su suspensión de la militancia, aunque mantiene la alcaldía y su escaño como no adscrito, una situación que sigue generando tensión interna.

José Tomé | Europa Press

Investigación a Toni González

Otro de los casos bajo investigación es el de Toni González, alcalde de Almussafes (Valencia). Dos denuncias por acoso sexual y laboral fueron presentadas con nombre y apellidos en el canal antiacoso del PSOE. González ha anunciado este sábado su dimisión de todos los cargos orgánicos y ha solicitado su suspensión de militancia, aunque continuará al frente del Ayuntamiento mientras se esclarecen los hechos.

Toni González | Europa Press

El 'Caso Salazar'

La crisis ha reavivado también el caso de Paco Salazar, exasesor en Moncloa y antiguo militante socialista. Aunque no se trata de una denuncia reciente, su nombre ha vuelto a aparecer en los titulares y en las conversaciones por las críticas a la gestión interna del partido, después de que se conocieran quejas por comportamientos sexuales inadecuados hacia subordinadas y un ambiente laboral degradante. Salazar ya no ocupa ningún cargo ni forma parte del PSOE, tras causar la baja voluntaria.

Paco Salazar | Europa Press

Dimisión del alcalde de Belalcázar

A estos casos se ha sumado en los últimos días el del alcalde de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, que ha presentado su dimisión "irrevocable" como regidor y ha solicitado su baja como militante del PSOE. La decisión llega tras la publicación de informaciones sobre mensajes de contenido sexual enviados en 2023 a una mujer. El propio Fernández ha reconocido que las conversaciones fueron inapropiadas, ha pedido disculpas y ha asumido la responsabilidad política.

Alcalde Belalcázar | Europa Press

Medidas internas del PSOE

Con todos estos casos sobre la mesa, el PSOE ha abierto expedientes informativos y procedimientos disciplinarios en varios de ellos, con medidas que van desde la suspensión cautelar de la militancia hasta dimisiones inmediatas. Sin embargo, la dirección federal ha recibido críticas por la tardanza en actuar en algunas situaciones y por la falta de una respuesta clara y homogénea.

La mayoría de las denuncias conocidas hasta ahora se han canalizado por vías internas y no todas han llegado a los tribunales, pero han tenido un gran impacto político y reputacional, reabriendo el debate sobre los protocolos del partido frente al acoso.

