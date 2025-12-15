Malú se rompe en la semifinal de La Voz al recibir un inesperado mensaje familiar

La semifinal avanzaba con las sorpresas del equipo, centradas en el simbolismo del hilo rojo, que emocionó a los coaches con recuerdos personales. Malú, aunque sin hilo, recibió el mando que la ha acompañado toda la edición y creyó que activaría una última canción para celebrar el directo.

Al pulsarlo, apareció un vídeo de su tía Reyes. La coach quedó impactada al escuchar a su madrina, conteniendo lágrimas mientras recordaba su papel esencial en su vida. Admitió su asombro al tratarse de algo totalmente inesperado, un gesto que la dejó visiblemente emocionada.