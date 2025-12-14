Sánchez, sobre los escándalos de acoso del PSOE: "Somos los primeros en activar el protocolo y lo hacemos con contundencia y transparencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este domingo en un acto del PSOE en Cáceres para respaldar al candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en la recta final de la campaña electoral. Durante su intervención, Sánchez ha pedido el voto para el PSOE frente a lo que define como "dos papeletas que representan la involución de Extremadura", en referencia a PP y Vox, y ha defendido que la opción socialista es la única que simboliza el progreso en la comunidad.

Feminismo y corrupción

Sánchez ha respondido a las recientes polémicas que afectan al PSOE por las denuncias de acoso sexual, y ha subrayado que su partido es "feminista" y actúa "con contundencia y transparencia". Sánchez ha recordado que fue un Gobierno socialista el que aprobó la obligación legal de que los partidos cuenten con protocolos contra el acoso y el abuso, y ha defendido que el PSOE ha sido "el primero en aplicarlos con todas las consecuencias". También ha señalado a la oposición: "Hay otras organizaciones políticas que no sabemos si pusieron en pie ese protocolo".

También se ha referido a la corrupción, que califica como "una traición a los principios del PSOE". En ese punto, ha marcado distancias con el PP, al que acusa de connivencia en casos de corrupción, citando: "¿O es que olvidamos a caso que el señor Feijóo es presidente del PP porque el señor Casado denuncio la corrupción de la señora Ayuso y la connivencia de Feijóo es lo que le llevó al frente del PP?". "¿Qué lecciones nos van a dar?", ha ironizado.

Gallardo: "En el PSOE no caben ni puteros ni abusadores"

Sánchez ha cargado además contra las peticiones de adelanto electoral planteadas por Feijóo y ha respondido a unas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, defendiendo que existe una cuarta opción a la moción de censura, moción de confianza o el adelanto electoral: "Respetar el resultado de las urnas aunque no te guste". "El tiempo en el que los obispos interferían en la política terminó con la democracia", ha añadido.

En materia autonómica, el presidente ha defendido lo público frente a la privatización y ha planteado la cita electoral el 21 de diciembre como una disyuntiva clara: "Pacientes o clientes, estudiantes o clientes, dependientes o clientes". Al principio del acto, Miguel Ángel Gallardo ha sido contundente al afirmar que en el PSOE "no caben ni los puteros ni abusadores", reforzando el mensaje de tolerancia cero del partido ante cualquier conducta machista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com