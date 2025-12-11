Antena3
El PP de Monforte denuncia la "terrible" decisión de José Tomé tras las denuncias de acoso sexual: "Sus concejales se van a marchar con él a los no adscritos"

El presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé, se aferra al cargo pese a las denuncias por presunto acoso sexual y su expulsión del PSOE. La oposición estalla ante su silencio y alerta de que la gobernabilidad del municipio queda en el aire.

El presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, sigue bajo una intensa presión política tras ser acusado por varias mujeres por presunto acoso sexual. Tomé ha anunciado su marcha del PSOE —una decisión forzada por la dirección del partido— pero mantiene todos sus cargos institucionales, incluida la Alcaldía de Monforte y la presidencia de la Diputación. Una dimisión parcial que ha desatado indignación en la oposición.

El miércoles por la tarde, los concejales del PP abandonaban el pleno municipal después de que Tomé se negara a dar explicaciones sobre las denuncias. La portavoz popular en Monforte, Katy Varela, ha sido entrevistada por Susanna Griso en Espejo Público. La portavoz critica la actitud del alcalde y cuestiona su continuidad. "Desde que saltó la noticia, hemos sido prudentes, esperábamos a que él hablara", explica Varela. "Al escucharle que deja la Diputación provincial por no afectar a la imagen de la institución, pero no deja la alcaldía de Monforte… ¿No le preocupa dañar la imagen de su ayuntamiento?".

La portavoz del PP insiste en que el escándalo ha sorprendido a todos. "Voy a ser lo más rigurosa posible ante un asunto de semejante gravedad. Yo no conocía que hubiera estas denuncias internas en el canal interno del PSOE. Me enteré cuando salió la noticia en televisión", asegura. Añade que, una vez confirmada por el propio partido la existencia de una denuncia, su obligación era "ponernos del lado de las presuntas víctimas y pedirle al alcalde que dimita y sea riguroso en sus actuaciones".

Una moción de censura, prácticamente inviable

Ante el bloqueo político, surge la pregunta: ¿puede la oposición forzar una moción de censura? Varela reconoce que la opción es casi imposible hoy por hoy. "Él tiene mayoría absoluta… no deja la alcaldía y tiene que irse a los no adscritos", señala. Según afirma, los concejales socialistas planean acompañar a Tomé en ese tránsito: "Por lo que hemos entendido de sus explicaciones, es que sus concejales se van a marchar con él a los no adscritos".

Una maniobra que, en su opinión, dejaría a la ciudad en una situación insólita: "Es terrible que Monforte se quede en tierra de nadie". La consecuencia inmediata es que la oposición no suma los apoyos necesarios para una alternativa. "Esto nos dificulta esa posible moción de censura porque se necesita una mayoría absoluta que la oposición no tiene ahora mismo", concluye Varela. Mientras tanto, el futuro político de José Tomé —y la gestión institucional de Monforte— queda en el aire, a la espera de que avance la investigación interna del PSOE y las posibles acciones judiciales.

