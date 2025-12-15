“¡Qué bien lo has hecho tío!”: Jorge resuelve un panel exprés al límite

Jorge, el concursante del atril amarillo, ha caído en el ‘Exprés’ durante una de sus tiradas. Al ver la oportunidad, ha levantado el gajo para intentar resolver, aunque segundos después parecía dudar de la respuesta correcta.

Tanto el público como Jorge Fernández estaban muy tensos y el presentador animaba al concursante del atril amarillo a resolver. Incluso Laura Moure estaba expectante.

Pero cuando menos se esperaba, cuando ya parecía imposible, Jorge ha resuelto el panel. Y nuestro presentador ha quedado alucinado ante la tranquilidad del concursante.

“¡Qué bien lo has hecho tío!”, le ha felicitado Jorge Fernández. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!