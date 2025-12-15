Las reacciones a la técnica de seducción de uno de los futbolistas más famosos: "Yo le insulto directamente"

"Te voy a contar como pasó, que es penoso", decía la influencer Carla Aish respondiendo a la pregunta de si alguna vez le había escrito un futbolista famoso. Aunque afirmó que no iba a desvelar su nombre, dio bastantes pistas al asegurar que "ahora mismo es el ojo del mundo. Está en tendencias, en todos lados".

Este futbolista le habría enviado "una foto con un fajo de billetes y un bolso de Louis Vuitton". La influencer cuenta su experiencia "para que las niñas lo sepas y no pueda seguir usando esa táctica", revelando que sabe "que escribe a bastantes".

Sin embargo, tras esta "táctica" comenzó a seguirle. "Yo le di un poco de cuerda para ver que quería", confiesa y añade que "por un fajo de billetes, por futbolistas no me vas a conquistar, se perfectamente lo que quiere: chingar". "Tenemos que tener un poquito más de valor" , concluye,

Los colaboradores de 'Más Espejo' han reaccionado a lo que hubieran hecho si les hubiesen enviado a ellos la imagen. La presentadora de 'Espejo Público' ha sido tajante al revelar su respuesta: "Yo le insulto directamente". Mientras que Gema López considera que con ese mensaje "que me están poniendo precio".

¿Quién es?

Aunque no menciona el nombre del famoso futbolista, da pistas sobre su identidad. "No sé cómo Fati Vázquez pudo caer en esto, pensaba que era más inteligente", declaró, dando a entender que la persona, que es "tendencia" y "el ojo del mundo", que le envió la imagen del "fajo de billetes y un bolso de Louis Vuitton" sería el delantero del Fútbol Club Barcelona y de la Selección Española, Lamine Yamal.

En el verano se publicaron fotos de Vázquez en una moto acuática con un joven jugador de fútbol. Tras esto, la influencer fue muy criticada por ser 13 años mayor que él y porque en ese momento, Yamal era menor de edad. Las redes sociales se llenaron de comentarios negativos hacia la influencer pidiendo "que la arresten", afirmando que solo "buscas fama a costa de niños" e incluso llamándola "pedófila".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.