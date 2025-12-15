Antena3
El rifirrafe entre Afra Blanco y Juan Fernández-Miranda por los casos de acoso en el PSOE: "Es falso y no voy a participar"

La activista insiste en que esta situación "se da en todos los centros de trabajo" por los "roles de poder".

La crisis interna del PSOE por los casos de corrupción se ha agravado con las múltiples denuncias por acoso a dirigentes del partido. Las primeras denuncias salieron a la luz a finales del mes de noviembre, pero las denunciantes las dejaron en el canal interno en julio.

La activista Afra Blanco señala que en el PSOE "una parte se ha equivocado", mientras que "hay otra parte que ha acertado". Aquellas personas que no han hecho las cosas como deberían, asegura que ha sido porque "el proceso no se ha hecho con la celeridad y sobre todo con la protección sobre las víctimas".

Por otro lado, aquella que "ha acertado" es porque "presiona", "publica", "llama a los medios" y "denuncia". Afirma que todo esto "consigue que esto salga adelante", aunque sea "tarde".

"Seguro que también tienen acosadores"

Sin embargo, insiste que la situación que se está viviendo en el partido "se da en todos los centros de trabajo". Asegura que se debe a "los roles de poder", que "mayormente es ejercido por hombres". Y ha lanzado un mensaje al resto de partidos políticos: "Ustedes, seguro que también tienen acosadores y los han tenido".

Para la activista esto ocurre porque "es una estructura social y estructura laboral", y que no existe solo en el PSOE: "Es que parece que ahora solamente hay acosadores dentro del Partido Socialista". Subraya que "esto es falso y de hecho no voy a participar" porque "es hacerse trampas".

Estas declaraciones llegan tras aseguras que no le "gusta es escuchar a la señora Gamarra hablar o señalar de que el acoso solamente es en el Partido Socialista. Falso".

"Algo que pasa en todas partes"

En cambio, el adjunto al director 'El Confidencial', Juan Fernández-Miranda, ha subrayado que es "tan falso es decir que solo pasan estas cosas en el Partido Socialista como cuando saltan en el Partido Socialista a decir que es algo que pasa en todas partes y hacer tabla rasa".

Además, reafirma las palabras de la activista donde asegura que una parte del partido se ha equivocado. Fernández-Miranda señala que "la que lo ha hecho mal es la dirección", mientras que "la que lo ha hecho bien es la gente valiente que se la juega por esto y eso".

Manuel Marín

Manuel Marín duda que María Jesús Montero sea la candidata del PSOE en Andalucía por sus lazos con Leire Díez: "Cabe la posibilidad de que no llegue"

