Muerte

Muere un hombre tras salvar la vida de su hijo de 7 años cuando volcó su kayak

Hadi Manafi evitó la muerte de su hijo pero terminó ahogándose en el Lago Perris, California.

Imagen de un kayak

Imagen de un kayakPixabay

Hadi Manafi, padre de 54 años, murió el pasado fin de semana después de salvar la vida de su hijo de 7 años cuando volcó el kayak en el que se encontraban en el Lago Perris, California.

Los investigadores y las autoridades que se encargan del caso aseguran que cuando llegaron al lugar de los hechos el menor de edad se encontraba abrazado al cuerpo sin vida de su padre, el cual sobresalía de la superficie.

Ninguno llevaba chaleco salvavidas

Por otra parte, también se ha confirmado que ninguno de los dos llevaba chaleco salvavidas pese a que es obligatorio en la zona para menores de 12 años.

Pese a que todavía se desconocen las causas del vuelco y porque no pudieron ponerse a salvo -no se sabe si sabían nadar- los investigadores informaron de que Manafi actuó "con gran valentía" al salvar la vida de su hijo y mantener el cuerpo del menor a flote durante el tiempo que tardó en llegar la lancha patrullera.

Señalan la "gran valentía" del padre

Además, la reanimación cardiopulmonar se llegó a alargar durante 45 minutos y parte de esta fue presenciada por algunos familiares: "La reanimación duró al menos 45 minutos. Desde otra embarcación se escuchó que pedían llevar al niño a la ambulancia", explicaron a OnScene.TV.

Las autoridades también quisieron mandar un mensaje de precaución y de la importancia que tiene llevar los chalecos salvavidas: "California State Parks extiende sus más profundas condolencias a la familia y recuerda a todos los visitantes la importancia de usar un chaleco salvavidas aprobado por la Guardia Costera de Estados Unidos".

