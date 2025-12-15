MEJORES MOMENTOS | 15 DE DICIEMBRE
“¡Llevas todo el programa sin escucharme!”, el comentario de Jorge Fernández a Jacobo
El presentador ha bromeado con Jacobo después de que el concursante ignorara algunos de sus consejos durante el programa.
Jacobo tenía el turno en este Panel con Bote y Jorge Fernández veía la posibilidad de que el concursante pudiera llevárselo. Por lo que el presentador le ha animado a hacerlo con unos sabios consejos.
Sin embargo, al parecer Jacobo no le ha hecho demasiado caso. Con su característico humor, Jorge Fernández le ha comentado: “¡Llevas todo el programa sin escucharme!”.
Finalmente, el del atril rojo ha pasado a jugar la Gran Final con 2.175 euros. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!
