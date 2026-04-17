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PEPA DENUNCIA

El barrio de Delicias, en guerra con una vecina por llenar el barrio de palomas: "Va con kilos de comida siempre a la misma hora"

Una vecina del madrileño barrio de Delicias llevan casi veinte años alimentando a las palomas de la calle, favoreciendo la sobrepoblación de esta especie, que según denuncian, llenan el barrio de heces y posibles enfermedades. Pepa Romero se traslada hasta allí.

Delicias

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Pepa Romero ha recibido una llamada de auxilio: los vecinos del barrio madrileño de Delicias están desesperados y en pie de guerra contra una mujer. Según denuncian, lleva más de ocho años alimentando a las palomas de la calle, invitándolas a quedarse y llenando el barrio de heces y mal olor.

La acumulación de palomas está creando graves problemas de salubridad y aunque los vecinos ya han presentado varias quejas y denuncias formales, no han logrado que se tomen medidas. Por eso, Pepa Romero ha acudido a Delicias para tratar de atajar el asunto.

En Y ahora Sonsoles hemos podido dar con la mujer que alimenta religiosamente a las palomas tres veces al día. Esta se muestra a plena luz del día, sin problema, alimentando a las palomas que mantienen al barrio en vilo. "Son ratas con alas, no podemos ni andar", señala una vecina.

"Va con sacos, con kilos de comida a las dos de la tarde", afirma Pepa Romero, "siempre hace el mismo recorrido y las palomas son tan listas que ya saben dónde ir".

Los vecinos de Delicias exigen una solución para un barrio que está 'invadido' por las palomas. ¿Lograrán echarlas y hacer que sus calles vuelvan a ser como antes?

Si tienes algo que denunciar, no dudes en contárnoslo. Puedes escribirnos al WhatsApp del programa: 629 91 07 87.

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