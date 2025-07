La decepción de Rubén Amón con los socios de Pedro Sánchez: "Yo esperaba más agresividad verbal"

Pedro Sánchez ha presentado este miércoles nuevas medidas para evitar la corrupción en nuestro país, en una comparecencia que no ha dejado indiferente a nadie. Uno que no ha querido dejar pasar la oportunidad de comentar la sesión, ha sido el periodista y colaborador Rubén Amón, quien ha criticado la actitud de sus socios de gobierno en Espejo Público: "¡Qué más quiere Sánchez que aparecer desnudo con una hoja de parra, es la situación perfecta, es la imagen soñada de una sesión como la de hoy! No teniendo que exponerse a los votos, a mi me impresiona hasta qué punto los socios han condescendido con Sánchez. Yo esperaba más agresividad verbal".

15 nuevas medidas anticorrupción

En la sesión de este miércoles, el presidente de Gobierno ha presentado un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, para no cometer los errores de Ábalos, Koldo y Cerdán. Unas medidas que el periodista Rubén Amón, califica como "abstrasctas y genéricas".

Una atmósfera que da lugar a la corrupción

El colaborador de Espejo Público cree que la culpa de los casos de corrupción en el Partido Socialista es de la "atmósfera" que genera Sánchez, una atmósfera que da lugar a que aparezcan casos como el de Cerdán o Ábalos. "A mí me hubiera gustado escuchar a Ábalos desde el escaño y que hubiera proclamado el recordatorio de que él fue el partícipe del discurso de la regeneración hace 7 años, porque de ahí venimos. De esa noción abierta de corrupción sobreviene un gobierno que sigue vivo porque la otra parte prefiere lo que sea menos Feijoo y Abascal", admite Rubén Amón.

