La controvertida prohibición en la residencia de verano de Pedro Sánchez: "Lo utiliza como residencia de vacaciones"

La periodista Pilar Rodríguez Losantos ha afirmado que Pedro Sánchez ha disfrutado de sus vacaciones en La Mareta, en Lanzarote, junto a varios miembros de su familia.

Esta Residencia Real pertenece a Patrimonio Nacional y según añadía la presidenta de 'Ok Diario' está reservada al Presidente del Gobierno a modo de un despacho de Gobierno oficial durante el verano "equivalente a La Moncloa".

"Una foto de atrezzo"

El sentido que atribuye la periodista a la existencia de una residencia presidencial veraniega no es, según sus palabras, "que el presidente pase las vacaciones ahí con su mujer, con el cuñado, con la mujer del cuñado, con el amigo, con el primo, con el padre y con el familiar de quinto grado".

Las críticas al presidente del Gobierno de Pilar se sucedían y subrayaba que hubiera salido de la citada residencia solo "para una reunión en Ucrania (…) y para otra reunión de coordinación de incendios, básicamente para posar (...) Una foto de atrezzo".

Un gran despliegue de seguridad

A parte de la controversia generada por el uso vacacional que, según Rodríguez Losantos, ha hecho Pedro Sánchez del complejo, la polémica también ha crecido en torno a una prohibición emitida por Salvamento Marítimo a navegar por las aguas que rodean La Mareta mientras el presidente se encontraba allí.

Eva Miquel, consultora de Comunicación, defendía el derecho del presidente del Gobierno a disfrutar del descanso como todo trabajador, incluso en una residencia oficial. Sin embargo para Eva Miquel el quid de la cuestión reside precisamente en un despliegue de seguridad que, advertía, se ha cuadruplicado respecto a situaciones similares anteriores, y que entiende que tendría entre otros el objetivo de que Pedro Sánchez no fuera siquiera fotografiado: "Ha excedido el tema de la seguridad propia", sentenciaba.

Manifiestamente contraria se expresaba Afra Blanco, que confrontaba con Pilar: "A ver si creemos que es Pedro Sánchez el que decide que ahí no entren los barcos porque 'a mi me de la gana'".

