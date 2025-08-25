¡No te lo pierdas!
El próximo lunes, arranca la cuarta temporada de Y ahora Sonsoles en Antena 3
El 1 de septiembre, Sonsoles Ónega regresa a Antena 3 para dar comienzo a la nueva temporada del programa. ¡No te lo puedes perder!
Y ahora Sonsoles está de vuelta. Tras un verano acompañados de Pepa Romero, Sonsoles Ónega regresa a las tardes de Antena 3 con más fuerza que nunca.
El próximo lunes 1 de septiembre, Y ahora Sonsoles arranca con una nueva temporada. Cargados de ilusión y de energía, el programa promete acompañarnos cada tarde por cuarto año consecutivo.
El lunes, tienes una cita con Sonsoles Ónega. No te pierdas el arranque de temporada, a las 17:00h en Antena 3. ¡Nos esperan muchas sorpresas!
