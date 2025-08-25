Encierros
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, primer día en directo
Sigue aquí la última hora sobre el primer encierro de San Sebastián de los Reyes
En San Sebastián de los Reyes arranca hoy, lunes 25 de agosto, uno de los momentos más esperados de sus fiestas patronales el primer encierro de 2025 en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. A las once de la mañana sonará el cohete que anunciará la salida de los toros de la ganadería La Palmosilla, marcando así el inicio oficial de la que muchos llaman "la Pamplona chica".
Vecinos, visitantes y miles de corredores que cada año oscilan entre los 1.200 y los 5.000 por jornada se preparan para recorrer los 820 metros que separan los corrales de suelta de la Plaza de Toros municipal. Un trazado corto en comparación con el de Pamplona, pero cargado de tradición.
Aunque hoy se inaugure la primera carrera del ciclo taurino, la ciudad lleva ya varios días de fiesta. Desde el pasado sábado, el Ayuntamiento abrió al público las puertas de los corrales de suelta, situados en la calle Cristo de los Remedios. Allí, los curiosos han podido contemplar muy de cerca a los toros que participarán en los encierros de toda la semana.
Para los residentes y turistas es una oportunidad poder ver a los reses para así poder comprobar como son los protagonistas de las carreras. Las visitas son gratuitas y tienen dos horarios: por la mañana de 11:30 a 13:00 horas, y por las tardes de 18:30 a 20:30 horas. Se podrá visitar a los animales hasta el próximo 30 de agosto.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, primer día en directo: Primer encierro
Buenos días. Este lunes comienzan los encierros de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes. Miles de personas recorrerán las calles del municipio en un recorrido de más de 800 metros.
A las 11:00 horas sonará el cohete que dará lugar al comienzo de la suelta de reses.
